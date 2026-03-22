Alan Benítez: “Tenemos que hacer un excelente papel para poder estar en la lista final”.

El defensor gumarelo no ocultó su alegría por vestir nuevamente la camiseta albirroja y valoró la oportunidad de sumar minutos de cara a la conformación de la lista definitiva. “Feliz por esa nueva convocatoria, tratar de representar bien al país, de tratar de ganar estos dos últimos partidos antes del Mundial que nos queda. Ahora en estos dos últimos amistosos, si es que me toca, hacer un buen papel para poder dejar una buena impresión antes del Mundial”.

Asimismo, Benítez hizo un balance de su actualidad física y futbolística tras su retorno al plano local, destacando que la continuidad era clave para volver a estar en la consideración del cuerpo técnico nacional. “La verdad que sí, bien físicamente y recuperé en lo anímico. No me tocó jugar mucho en el Inter de Porto Alegre, por eso también decidí volver, para tener más continuidad y para poder estar así al servicio de la selección”.

Consultado sobre el rol y el perfil táctico en el cual Gustavo Alfaro podría utilizarlo sobre la banda derecha, el jugador fue sincero sobre sus preferencias, aunque se mostró totalmente predispuesto a dar una mano donde el equipo lo requiera. “Yo no sé lo que va a pensar él ahora, pero ojalá que me ponga más de lateral ahora, porque yo me siento mejor, pero bueno, hoy me tocaba cumplir otra función, de ahí en libertad. Me siento cómodo también, no desconozco esa posición, así que puedo ser de ayuda también estaré presto en la selección. No deconozco esa posición de volante, ya con el propio “Chiqui” Arce en su momento en Cerro Porteño y llegué a jugar ahí, me siento cómodo también, pero prefiero jugar un poco más de lateral”.

Para cerrar, el carrilero gumarelo analizó el peso que tienen estos encuentros preparatorios en el viejo continente, no solo a nivel personal para ganarse el cupo, sino para la maduración de todo el plantel paraguayo. “Muy importante, no solo para mí, sino para todo el grupo, como dije, son los dos últimos amistosos antes del Mundial, donde tenemos que hacer un excelente papel para poder estar ahí en la lista final”.

Paraguay cerrará su preparación en este combo internacional de fecha FIFA de marzo enfrentando a dos rivales de jerarquía. Primero se medirá ante Grecia en la ciudad de Atenas el viernes 27 de marzo, y posteriormente viajará a Lens, Francia, para enfrentar a la poderosa selección de Marruecos, la última campeona de la Copa Africana de Naciones, el martes 31 también del presente mes.