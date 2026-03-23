La Albirroja ya pone a punto la maquinaria en Atenas

El combinado guaraní cumplió con su primera movilización en suelo europeo con la presencia de 18 futbolistas, mientras que el resto de los convocados se irá incorporando en las próximas horas hasta completar el grupo de trabajo que se estima mañana ya esté completo.

Lea más: Van llegando los Albirrojos para afrontar el amistoso ante Grecia

La sesión se desarrolló en el estadio del Panionios FC y estuvo orientada a una activación progresiva, combinando labores físicas con tareas técnicas. El plantel realizó ejercicios de movilidad general, carrera regenerativa y circuitos de pases, además de trabajos de control y ejercicios ofensivos con definición, buscando ganar ritmo y precisión en este inicio de actividades.

En el aspecto físico, los trabajos fueron dirigidos por Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, mientras que la conducción táctica estuvo a cargo del entrenador Gustavo Alfaro, acompañado por sus asistentes Carlos González y Claudio Cristofanelli.

La agenda continuará este mismo martes con una nueva práctica en el mismo escenario, prevista para las 15:30 (hora local); 10:30 (Paraguay).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay continúa así afinando detalles de cara al amistoso frente a Selección de Grecia, que se disputará este viernes a las 16:00 (hora paraguaya) en el estadio Georgios Karaiskakis, en un compromiso que será clave dentro de la planificación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Agenda de amistosos

El calendario de la Albirroja arrancará frente a Grecia el viernes 27 de marzo, a las 16:00 (hora de nuestro país), en el estadio Georgios Karaiskakis de la localidad de El Pireo, a 20 minutos de Atenas.

Posteriormente, el combinado nacional se trasladará rumbo a Francia para medirse con Marruecos, el martes 31 de marzo, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis de Lens.