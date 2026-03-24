¿Qué dijo Alan Benítez sobre la bienvenida a Olveira y Mauricio?

El uruguayo Gastón Olveira y el brasileño Mauricio fueron convocados por primera vez a la selección de Paraguay. El arquero de Olimpia y el mediocampista de Palmeiras, compañero de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, están a disposición de Gustavo Alfaro para los amistosos contra Grecia en Atenas (viernes 27, 16:00) y Marruecos en Lens (martes 31, 15:00).

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Luego del segundo entrenamiento del combinado guaraní en suelo europeo, Alan Benítez fue consultado por Olveira y Mauricio. “Creo que van a venir a aportar lo suyo, tener gente nueva también es siempre importante, renueva siempre el grupo y eleva también el nivel. Espero que nos den una gran mano a todos”, expresó en una entrevista con @Albirroja.

“Le recibmos muy bien a todos”

Benítez reveló cómo fue la recepción de los integrantes del plantel con relación a Olveira y Mauricio. “La verdad que súper bien. A mí también en su momento cuando fui convocado, me recibieron de la mejor manera. Mauricio ya le tenía a Sosa, le tiene a nuestro capitán, y creo que eso le ayuda bastante a él. Le recibimos muy bien a todos”, culminó el defensor.