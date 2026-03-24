Selección Paraguaya
24 de marzo de 2026 - 17:01

¿Qué dijo Alan Benítez sobre la bienvenida a Olveira y Mauricio?

Alan Benítez habló de las convocatorias de Gastón Olveira y Mauricio en la selección de Paraguay.

Por ABC Color

El uruguayo Gastón Olveira y el brasileño Mauricio fueron convocados por primera vez a la selección de Paraguay. El arquero de Olimpia y el mediocampista de Palmeiras, compañero de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, están a disposición de Gustavo Alfaro para los amistosos contra Grecia en Atenas (viernes 27, 16:00) y Marruecos en Lens (martes 31, 15:00).

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Luego del segundo entrenamiento del combinado guaraní en suelo europeo, Alan Benítez fue consultado por Olveira y Mauricio. “Creo que van a venir a aportar lo suyo, tener gente nueva también es siempre importante, renueva siempre el grupo y eleva también el nivel. Espero que nos den una gran mano a todos”, expresó en una entrevista con @Albirroja.

Gastón Olveira, jugador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Grecia.
Gastón Olveira, jugador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Grecia.

“Le recibmos muy bien a todos”

Benítez reveló cómo fue la recepción de los integrantes del plantel con relación a Olveira y Mauricio. “La verdad que súper bien. A mí también en su momento cuando fui convocado, me recibieron de la mejor manera. Mauricio ya le tenía a Sosa, le tiene a nuestro capitán, y creo que eso le ayuda bastante a él. Le recibimos muy bien a todos”, culminó el defensor.

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