Gustavo Alfaro sobre Gastón Olveira: “Es diferente”, el morbo Olimpia-Cerro y la charla a solas con Gatito

Gastón Olveira fue convocado por primera vez a la selección de Paraguay. El arquero de Olimpia no solo fue llamado para la experiencia en la Albirroja previo al Mundial 2026 sino que, atajará en uno de los dos amistosos que disputará en esta Fecha FIFA de marzo. En la conferencia previa al partido ante Grecia en Atenas, Gustavo Alfaro contó el motivo de la convocatoria del charrúa.

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“Gastón viene rindiendo en un muy buen nivel en Olimpia y honestamente no lo podíamos citar porque no era un jugador que estaba en condiciones nacionalizadas como para poder hacerlo. Pero obviamente que uno lo quiere ver porque también es diferente. Con Ecuador yo tuve todos arqueros del fútbol local cuando fuimos a jugar el Mundial”, expresó el seleccionador de 63 años.

“Cuando uno ve las definiciones del Mundial son definiciones en las que muchas veces los delanteros esconden la definición hasta el último instante y son definiciones que tienen una precisión quirúrgica si se quiere. Entonces verlo en estos escenarios es una muy linda posibilidad para ver si uno está preparado para el nivel de demanda y exigencia que requiere esto”, explicó.

Gastón Olveira y la charla con Roberto Jr. Fernández

Gustavo Alfaro reveló un momento que vivieron Gastón Olveira y Roberto Jr. Fernández, los porteros de Olimpia y Cerro Porteño respectivamente. “Lo decía Gastón, ayer (miércoles) a la tarde se fueron a caminar con el Gatito Fernández. Y el Gatito le dio dos millones de consejos positivos. Y él decía, qué lindo verlo así”, desveló el entrenador sobre la relación entre ambos arqueros.

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“Entonces, ustedes pueden decir, todo el morbo que se genera entre Cerro y Olimpia, la competencia y dos arqueros en el mismo puesto. Y ellos lo conviven como compañeros de selección porque dejan al margen eso y porque la selección está por encima de cualquier cosa. Es lo que sentimos, transmitimos, vivimos y nos puso en el Mundial”, finalizó el DT en Atenas.