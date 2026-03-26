Gustavo Alfaro y la rol clave que va a tener Mauricio en Paraguay

Maurício Magalhães Prado es una de las caras nuevas de la selección de Paraguay. El futbolista de Palmeiras, compañero de Gustavo Gómez y Ramón Sosa, fue llamado por primera vez a la Albirroja y por las palabras de Gustavo Alfaro en la víspera del partido ante Grecia en Atenas, es uno de los jugadores que tiene asegurado un lugar en el Mundial 2026.

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Alfaro contó el motivo de la convocatoria de Mauricio y el valor que tiene el futbolista de 24 años para el funcionamiento del equipo. El caso del Mauricio es un jugador que de pronto nos da esa capacidad de organización de juego que tal vez Paraguay no tiene porque Paraguay no tiene un organizador natural de juego”, explicó el seleccionador de 63 años.

“Paraguay tiene buenos jugadores, pero no tiene uno que maneje los tiempos en el equipo. Esa es una de las cosas que uno cree que el equipo necesita, un jugador que tenga la capacidad para en un momento determinante del partido manejar los tiempos del equipo”, puntualizó Alfaro con respecto al brasileño naturalizado paraguayo, que suma 3 goles y 2 asistencias con el Verdão en el año.

Gustavo Alfaro y cómo recibió el grupo a Mauricio

“Anoche (miércoles) me lo decía Mauricio, lo sorprendido que él estaba de lo bien que lo recibieron y cómo lo integraron. Cuando uno a veces viene con el recelo de decir, soy extranjero, esto, lo otro, la verdad, esa situación, pero él se sintió lo que es, un paraguayo más, y en ese sentido se sintió muy cómodo. Y eso es producto de lo que son ellos como grupo”, contó Gustavo Alfaro.