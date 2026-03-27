Gustavo Alfaro tras la victoria en Atenas: “Empezamos a recorrer el corto camino hacia la Copa del Mundo”

En un análisis profundo sobre lo que significa este ciclo, Alfaro destacó la relevancia de aprovechar cada ventana de preparación. “La verdad es que siempre un partido internacional, un partido de selección, es un desafío muy importante para nosotros. Ya empezamos a recorrer el corto camino que nos separa de la disputa de la Copa del Mundo y eran, como dijimos en la previa, los pequeños espacios donde nosotros tenemos que ensayar”.

Respecto al desarrollo del juego y la capacidad de adaptación de sus dirigidos frente al planteamiento heleno, el seleccionador albirrojo detalló cómo lograron neutralizar el dominio local para terminar imponiendo condiciones. “Este partido frente a Grecia, que es un equipo que maneja muy bien la pelota. Teníamos dos tiempos: el tiempo de la administración de la pelota y el tiempo de la recuperación. Hasta que le encontramos el timing a la velocidad, a los movimientos y a los desplazamientos, y nos pudimos parar bien en la cancha, fuimos ganando diez metros; hasta que en el segundo tiempo ya estábamos mejor parados. Eso nos permitió controlar el partido y saber que, cuando nosotros hacíamos una pausa en la mitad de la cancha, con la velocidad que teníamos arriba podíamos llegar a complicar a una defensa que estaba abierta porque buscaba abrirnos a nosotros y nos ofrecía espacios”.