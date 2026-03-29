Alan Benítez y Fabián Balbuena fueron descartados para el juego contra Marruecos

El lateral derecho de Alan Benítez tuvo una enorme recorrido en el partido amistoso frente a Grecia en el que culminó exhausto y saliendo cambiado casi al final del encuentro.

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El lateral derecho de Libertad sufrió una lesión, que se trataría de un desgarro y quedó fuera de la preparación para el juego contra Marruecos.

Con relación a eso Gustavo Alfaro entrenador de la selcción nacional, reflexionó sobre el caso del defensor: “Alan Benítez se termina lesionando, pero Alan recorrió en alta intensidad el doble de metros que recorren el fútbol local. Entonces, eso te lleva a un nivel de exigencia mucho mayor. ​Esto no quiere decir que yo menosprecie el ritmo del fútbol local, no.

Se juega a otro ritmo, se juega a otra velocidad.Por eso a veces cuando escucho determinadas cosas digo: ‘No, pará, que acá el escenario este es distinto’. El escenario este se juega a otra velocidad, se juega a otra intensidad.​

Cando Alan no tenía continuidad, volvió a Libertad y ahí es donde pudo tener continuidad. Y se termina lesionando en un saque lateral, se termina lesionando en un saque lateral porque se le va la pierna por el esfuerzo que él había hecho, por la cantidad de metros de alta intensidad que lo forzó el partido a tener que jugar.​

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Hay jugadores que están acostumbrados a ese ritmo; y ustedes lo veían a Enciso... a Enciso lo saqué en el mejor momento”.

Balbuena, con molestias

Otro que quedó descartado del amistoso frente a los africanos el martes, a las 15:00, es Fabián Balbuena, quien presentó una molestia muscular que le impide realizar los trabajos de alta intensidad. Balbuena no jugó frente a los griegos y ahora tampoco estará frente a Marruecos.