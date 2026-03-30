Exigencia plena en Francia: Paraguay se mide a Marruecos este martes

La Albirroja desplegó esta mañana su último entrenamiento en Grecia, con la mente puesta en el amistoso frente a Marruecos. La práctica se desarrolló en el Centro de Entrenamiento del Olympiacos FC, donde el plantel cerró su etapa de trabajos en Atenas.

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Durante la jornada, el equipo realizó ejercicios de activación general, movimientos libres y un juego recreativo para entrar en ritmo, seguido de tareas de control con balón.

Posteriormente, el cuerpo técnico dispuso trabajos tácticos, afinando los últimos detalles en la previa de este nuevo compromiso internacional, que representará una exigente prueba para el combinado nacional.

En cuanto al equipo que se medirá este martes frente a Marruecos en el estadio Bollaert-Delelis, en Lens, a una hora de París, Francia, la selección paraguaya presentará cuatro cambios respecto al último compromiso.

Se anuncia el ingreso de Orlando Gill en el arco en reemplazo de Gastón Olveira; Juan José Cáceres ocupará el lugar del lesionado Alan Benítez en defensa; mientras que Braian Ojeda ingresará al mediocampo por Lucas Romero.

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En ofensiva, Gabriel Ávalos reemplazará a Antonio Sanabria.

El compromiso de hoy no será uno más para la Albirroja, ya que el conjunto africano representa una exigencia de primer nivel.

Si bien viene de igualar 1-1 sobre la hora frente a Ecuador en su anterior amistoso, Marruecos se posiciona como una de las selecciones más competitivas del fútbol mundial en la actualidad, perfilándose como un rival de cuidado y que será protagonista en el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el seleccionador nacional, Gustavo Alfaro sostuvo que Marruecos es un candidato serio al Mundial: “La verdad es que Marruecos es, para mí, un espejo; así se lo decía a los jugadores. Fue la revelación del último Mundial. Es un equipo muy intenso, de mucha agresividad física y con muy buenas capacidades; tienen jugadores en ligas top con rendimientos extraordinarios y han sido campeones del mundo en la categoría Sub 20.

“El otro día leía que colapsó la plataforma de la FIFA por la nacionalización de jugadores marroquíes nacidos en Francia que querían representar a Marruecos. El fútbol marroquí está en una expansión permanente y eso va en consonancia con el rendimiento de su selección”, remarcó.