Selección Paraguaya
31 de marzo de 2026 - 07:53

La formación de Paraguay para enfrentar hoy a Marruecos

Los jugadores de la selección de Paraguay posan para la fotografía previa al partido frente a Grecia en el amistoso internacional Fecha FIFA en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
Los jugadores de la selección de Paraguay posan para la fotografía previa al partido frente a Grecia en el amistoso internacional Fecha FIFA en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia. Gentileza - APF

Paraguay enfrenta a Marruecos en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja tiene definida la formación: Gustavo Afaro realiza cuatro cambios.

Por ABC Color

La selección paraguaya disputa hoy el segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja enfrenta a Marruecos en el penúltima prueba antes del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 (luego vs. Qatar en junio a puertas cerradas). Por el nivel del rival, mundialista a diferencia del anterior, Gustavo Alfaro solo realiza cuatro cambios en la formación que derrotó 1-0 a Grecia.

Lea más: A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos y dónde ver en vivo

Alfaro modifica el equipo en el arco, la defensa, el mediocampo y el ataque: ingresan Orlando Gill, Juan José Cáceres, Braian Ojeda y Gabriel Ávalos respectivamente. Los cuatro reemplazan a Gastón Olveira, quien debutó con el combinado nacional; a Alan Benítez, Lucas Romero y Antonio Sanabria. El resto es el mismo que inició el viernes contra los griegos en El Pireo de Atenas.

Diego Gómez, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Grecia por la Fecha FIFA de marzo en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
Diego Gómez, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Grecia por la Fecha FIFA de marzo en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.

La formación de Paraguay vs. Marruecos en el amistoso Fecha FIFA

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Braian Ojeda, Damián Bobadilla; Julio Enciso, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos.

esponsors especiales de Mundial x ABC