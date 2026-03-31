Paraguay enfrenta a Marruecos en el segundo amistoso de la Fecha FIFA

La selección paraguaya disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. A puertas del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Marruecos en el estadio Boullaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. El partido empieza a las 15:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Eric Wattellier y VAR de Hamid Guenaoui (franceses).

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A diferencia del primer partido de la ventana internacional, el triunfo 1-0 sobre Grecia con gol de Diego Gómez el viernes 27 de marzo, el combinado nacional mide a un seleccionado también mundialista y vigente campeona de la polémica edición 2026 de la Copa África. Por esta razón, el DT apuesta nuevamente por una mayoría de titulares y realiza pocos cambios en la formación.

Los cambios de Paraguay vs. Marruecos

Alfaro retoca el equipo en la portería con el ingreso de Orlando Gill en lugar de Gastón Olveira; el en lateral derecho con Juan José Cáceres reemplazando al lesionado Alan Benítez; en el mediocampo con la inclusión de Braian Ojeda por Lucas Romero y en el ataque, con Gabriel Ávalos sustituyendo a Antonio Sanabria. El resto es el mismo que inició frente a los griegos.

Paraguay vs. Marruecos, por segunda vez

Paraguay y Marruecos juegan por segunda vez en la historia. El primer antecedente entre ambas selecciones también fue en un amistoso: el 27 de setiembre empataron 0-0 en la ciudad de Sevilla, España. Por su lado, es el duodécimo enfrentamiento de la Albirroja ante un rival africano: 3 victorias, 7 empates y 1 derrota en 11 juegos.

La formación de Paraguay vs. Marruecos en el amistoso Fecha FIFA

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Braian Ojeda, Damián Bobadilla; Julio Enciso, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos.

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La formación de Marruecos vs. Paraguay en el amistoso Fecha FIFA

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil Al Aynaoui, Azzedine Ounahi, Mohamed Hrimat; Brahim Díaz, Ez Abde y Ismail Saibari.