Selección Paraguaya
31 de marzo de 2026 - 07:38

Paraguay enfrenta a Marruecos en el segundo amistoso de la Fecha FIFA

Los jugadores de la selección de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa del partido frente a Grecia en el amistoso internacional Fecha FIFA en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
Los jugadores de la selección de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa del partido frente a Grecia en el amistoso internacional Fecha FIFA en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia. Gentileza - APF

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro quiere cerrar la ventana con un nuevo triunfo después de superar a Grecia en el primer partido. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

La selección paraguaya disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. A puertas del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Marruecos en el estadio Boullaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. El partido empieza a las 15:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Eric Wattellier y VAR de Hamid Guenaoui (franceses).

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A diferencia del primer partido de la ventana internacional, el triunfo 1-0 sobre Grecia con gol de Diego Gómez el viernes 27 de marzo, el combinado nacional mide a un seleccionado también mundialista y vigente campeona de la polémica edición 2026 de la Copa África. Por esta razón, el DT apuesta nuevamente por una mayoría de titulares y realiza pocos cambios en la formación.

Los cambios de Paraguay vs. Marruecos

Alfaro retoca el equipo en la portería con el ingreso de Orlando Gill en lugar de Gastón Olveira; el en lateral derecho con Juan José Cáceres reemplazando al lesionado Alan Benítez; en el mediocampo con la inclusión de Braian Ojeda por Lucas Romero y en el ataque, con Gabriel Ávalos sustituyendo a Antonio Sanabria. El resto es el mismo que inició frente a los griegos.

Paraguay vs. Marruecos por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Paraguay vs. Marruecos por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. Marruecos, por segunda vez

Paraguay y Marruecos juegan por segunda vez en la historia. El primer antecedente entre ambas selecciones también fue en un amistoso: el 27 de setiembre empataron 0-0 en la ciudad de Sevilla, España. Por su lado, es el duodécimo enfrentamiento de la Albirroja ante un rival africano: 3 victorias, 7 empates y 1 derrota en 11 juegos.

La formación de Paraguay vs. Marruecos en el amistoso Fecha FIFA

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Braian Ojeda, Damián Bobadilla; Julio Enciso, Miguel Almirón; Gabriel Ávalos.

La formación de Marruecos vs. Paraguay en el amistoso Fecha FIFA

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil Al Aynaoui, Azzedine Ounahi, Mohamed Hrimat; Brahim Díaz, Ez Abde y Ismail Saibari.

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