Selección Paraguaya
19 de mayo de 2026 a la - 10:13

Julio Enciso y la temporada en el Estrasburgo: “Fue muy positiva”

Julio Enciso llegó al país a días del comienzo de los trabajos de la selección de Paraguay con miras al Mundial 2026.

Por ABC Color

Julio Enciso es uno de los primeros en llegar al país para iniciar los trabajos con la selección de Paraguay a menos de un mes del comienzo del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. “Feliz de poder estar de vuelta en mi país y ahora tratar de disfrutar”, expresó el delantero de 22 años a ABC TV poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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“Pude terminar de una manera muy buena, obviamente en los objetivos no pudimos conseguir clasificar a una final europea o a la final de la Copa de Francia. Después de lo que me ha pasado, terminar así es muy positivo”, expresó Enciso, quien junto a los Blanquiazules quedaron eliminados de las semifinales de la Copa de Francia (Niza) y de la Conference League (Rayo Vallecano).

Julio Enciso (i), futbolista de la selección de Paraguay, durante la llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Julio Enciso (i), futbolista de la selección de Paraguay, durante la llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Julio Enciso: Los números de la temporada

Enciso disputó 42 partidos, marcó 12 goles y entregó 10 asistencias en la temporada en Francia: 27 presentaciones, 3 tantos y 6 pases fueron en la Ligue 1 (finalizó octavo); 5 juegos y 6 anotaciones, en la Copa de Francia; y 10 encuentros, 3 goles y 4 asistencias en la Conference League, el tercer certamen internacional de clubes más importante de la UEFA.

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