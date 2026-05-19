Julio Enciso y la temporada en el Estrasburgo: “Fue muy positiva”

Julio Enciso es uno de los primeros en llegar al país para iniciar los trabajos con la selección de Paraguay a menos de un mes del comienzo del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. “Feliz de poder estar de vuelta en mi país y ahora tratar de disfrutar”, expresó el delantero de 22 años a ABC TV poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Lea más: Video: La triple asistencia de Julio Enciso en el 5-4 de Racing

“Pude terminar de una manera muy buena, obviamente en los objetivos no pudimos conseguir clasificar a una final europea o a la final de la Copa de Francia. Después de lo que me ha pasado, terminar así es muy positivo”, expresó Enciso, quien junto a los Blanquiazules quedaron eliminados de las semifinales de la Copa de Francia (Niza) y de la Conference League (Rayo Vallecano).

Julio Enciso: Los números de la temporada

Enciso disputó 42 partidos, marcó 12 goles y entregó 10 asistencias en la temporada en Francia: 27 presentaciones, 3 tantos y 6 pases fueron en la Ligue 1 (finalizó octavo); 5 juegos y 6 anotaciones, en la Copa de Francia; y 10 encuentros, 3 goles y 4 asistencias en la Conference League, el tercer certamen internacional de clubes más importante de la UEFA.