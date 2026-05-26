Andrés Cubas y el Mundial 2026: “Vengo con continuidad y ritmo”

Andrés Cubas aterrizó esta madrugada en Asunción y por la tarde, empieza a entrenar con la selección de Paraguay en el operativo Mundial 2026. “Contento de ya estar acá. Sumándome al grupo con mucha ilusión”, expresó el mediocampista a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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“Es un sueño que lo veníamos trabajando hace mucho. Se nos dio poder cumplir el objetivo el año pasado”, señaló Cubas con respecto a la ilusión de jugar por primera vez una Copa del Mundo. “Personalmente me estoy sintiendo bien, vengo teniendo continuidad y ritmo en mi club”, añadió el futbolista de Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer.

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Andrés Cubas llegó al país para sumarse a los trabajos de la Albirroja rumbo al #MundialxABC 🇵🇾#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/lMneVI1BHO — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 26, 2026

Andrés Cubas: 14 partidos en la temporada 2026

Cubas retornar al seleccionado después de estar ausente en el último combo de Fecha FIFA, en mazo, debido a una lesión muscular. El volante de 30 años, que fue reemplazado por Lucas Romero en el par de amistosos en Europa, disputó 14 partidos en la primera parte del año: 11 en la Major League Soccer y 3 por la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Andrés Cubas y la ansiedad de jugar el Mundial 2026

“Es inevitable sentir todo esto al mismo tiempo. En las redes, cada amigo o familiar que te habla, te pregunta por el Mundial. La verdad es que se vive con mucha emoción, con mucho entusiasmo. Pero bueno, hay que tratar de estar calma, de disfrutar de estos momentos y lo más importante es prepararlo de la mejor manera”, finalizó el ex Talleres de Córdoba.

Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D

Fecha 1 - viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay: a las 22:00, en el SoFI Stadium de Inglewood

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Fecha 2 - sábado 20 de junio

Turquía vs. Paraguay: a las 00:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara

Fecha 3 - jueves 25 de junio

Paraguay vs. Australia: a las 23:00, en el Levi’s Stadium, Santa Clara