La Albirroja suma otra jornada de entrenamiento y ensamble en Ypané

La selección paraguaya continúa con los trabajos de preparación en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARDE), en el marco del operativo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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Las principales novedades de la jornada fueron las incorporaciones del defensor del Sunderland de Inglaterra, Omar Alderete; del zaguero de Gremio de Porto Alegre, Fabián Balbuena; y del arquero de San Lorenzo de Almagro, Orlando Gill, quienes ya se sumaron a la concentración albirroja.
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La movilización arrancó con un circuito funcional en el gimnasio, seguido de una activación físico-técnica en el campo de juego.
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Posteriormente, el plantel desarrolló trabajos tácticos bajo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, afinando detalles para los próximos desafíos internacionales.
La próxima práctica de la Albirroja está prevista para este jueves desde las 17:00 en el CARDE de Ypané.
¿Cuándo revelará Paraguay la lista de 26 convocados?
La nómina de 26 convocados de la Albirroja será divulgada por Gustavo Alfaro el próximo lunes 1 de junio.
Mundial 2026: Partidos de Paraguay en el Grupo D
EE.UU. vs. Paraguay | 12 de junio | 22:00 | Sofi Stadium | Inglewood
Turquía vs. Paraguay | 20 de junio | 01:00 | Levis Stadium | Santa Clara
Paraguay vs. Australia | 25 de junio | 23:00 | Levis Stadium | Santa Clara