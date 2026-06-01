Quiénes son las sorpresas en la lista de convocados de Paraguay

La selección paraguaya tiene definida la lista de convocados de Paraguay para el Mundial 2026. La Albirroja reveló a los elegidos por Gustavo Alfaro en un vídeo publicado en las redes sociales. Entre los 26 citados, hay 3 novedades: ninguno debutó en un certamen oficial y sumando la cantidad de minutos entre los tres con el combinado nacional, ni siquiera llegan a 90′.

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Alexandro Maidana, José Canale y Gustavo Caballero son las tres sorpresas de la nómina: el lateral izquierdo de Talleres de Córdoba registra 11 minutos; el defensor central de Lanús suma 29′, mientras que el mediocampista ofensivo del Portsmouth FC, 42′, respectivamente. Todos fueron en la Fecha FIFA de marzo, en los amistosos contra Grecia y Marruecos.

El dato de las tres sorpresas en la lista de convocados de Paraguay

Los tres jugaron en la victoria 1-0 ante los griegos: Maidana reemplazó a Junior Alonso a los 79 minutos; Canale sustituyó a Damián Bobadilla a los 61′ y Caballero ingresó por Julio Enciso a los 69′. En el segundo partido, ex y Nacional fue el único en participar: entró por Miguel Almirón a los 69′ y anotó el descuento a los 88′ en la derrota 2-1 contra los Leones del Atlas.

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Entre Alexandro Maidana, José Canale y Gustavo Caballero, el primero disputó el Mundial Sub 20 en 2025, jugando 4 partidos y marcando 1 gol (en el 3-2 vs. Panamá); el segundo solo tiene el antecedente con la Absoluta, mientras que el tercero, tiene 4 amistosos y 3 presentaciones en los Juegos Olímpicos París 2024, todos con la Sub 23.