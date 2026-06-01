Selección Paraguaya
01 de junio de 2026 a la - 16:50

Quiénes son las sorpresas en la lista de convocados de Paraguay

La selección de Paraguay confirmó hoy la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. La nómina de Gustavo Alfaro tiene 3 novedades.

Por ABC Color

La selección paraguaya tiene definida la lista de convocados de Paraguay para el Mundial 2026. La Albirroja reveló a los elegidos por Gustavo Alfaro en un vídeo publicado en las redes sociales. Entre los 26 citados, hay 3 novedades: ninguno debutó en un certamen oficial y sumando la cantidad de minutos entre los tres con el combinado nacional, ni siquiera llegan a 90′.

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Alexandro Maidana, José Canale y Gustavo Caballero son las tres sorpresas de la nómina: el lateral izquierdo de Talleres de Córdoba registra 11 minutos; el defensor central de Lanús suma 29′, mientras que el mediocampista ofensivo del Portsmouth FC, 42′, respectivamente. Todos fueron en la Fecha FIFA de marzo, en los amistosos contra Grecia y Marruecos.

El dato de las tres sorpresas en la lista de convocados de Paraguay

Los tres jugaron en la victoria 1-0 ante los griegos: Maidana reemplazó a Junior Alonso a los 79 minutos; Canale sustituyó a Damián Bobadilla a los 61′ y Caballero ingresó por Julio Enciso a los 69′. En el segundo partido, ex y Nacional fue el único en participar: entró por Miguel Almirón a los 69′ y anotó el descuento a los 88′ en la derrota 2-1 contra los Leones del Atlas.

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Entre Alexandro Maidana, José Canale y Gustavo Caballero, el primero disputó el Mundial Sub 20 en 2025, jugando 4 partidos y marcando 1 gol (en el 3-2 vs. Panamá); el segundo solo tiene el antecedente con la Absoluta, mientras que el tercero, tiene 4 amistosos y 3 presentaciones en los Juegos Olímpicos París 2024, todos con la Sub 23.

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