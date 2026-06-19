Gustavo Alfaro sobre Turquía: “Un rival muy complejo, que obviamente tiene mucha jerarquía”

Radiografía del rival: el respeto de Alfaro por la jerarquía turca

En la antesala del trascendental partido que marcará el futuro de la selección paraguaya en la competencia, Gustavo Alfaro compareció en conferencia de prensa y realizó un profundo análisis sobre el poderío de su próximo contrincante. Lejos de subestimar el tropiezo que sufrieron los europeos en la primera fecha, el estratega argentino remarcó los pergaminos tácticos y los nombres propios que componen al combinado de Vincenzo Montella: “Más allá de que tenemos enfrente a un rival muy complejo, que obviamente tiene mucha jerarquía, que viene de una eliminatoria a través de un repechaje, pero que le tocó estar en la fase de grupos junto a España, y que España sacó 16 puntos y Turquía sacó 13, y el último partido lo empataron 2 a 2 de visitante... Entonces, ganó los dos partidos en el repechaje y con jugadores de mucha experiencia; un jugador de mucha jerarquía, jóvenes de gran nivel, a quienes vamos a tener que enfrentar en la cancha”.

A pesar de los atributos del adversario, el director técnico de la Albirroja confía plenamente en las condiciones técnicas y el carácter de su plantel para plantarse de igual a igual en el terreno de juego, con el gran objetivo de mantener encendida la llama de la clasificación: “Nuestros jugadores tienen ese nivel también para jugar en ese nivel, y confiamos mucho en que Paraguay vuelva a ser Paraguay, que muestre los costados que siempre había mostrado y que, por razones que nosotros hablamos, discutimos, entendemos, no las pudimos demostrar en el partido contra Estados Unidos. Y tratar de tener el partido que nosotros queremos para que la selección siga peleando por esa chance, esa ilusión que tenemos de seguir pasando a la siguiente fase”.

El espejo de Australia y las cuentas pendientes en defensa

Al momento de evaluar el planteamiento táctico del partido, el “Profesor” se tomó el tiempo de desglosar detalladamente la reciente victoria de Australia sobre los turcos, advirtiendo que los “Socceroos” tuvieron una efectividad muy alta gracias a un libreto específico, pero aclarando que Paraguay propondrá algo completamente diferente en el campo: “Me parece que va a ser un partido diferente porque a Australia, que les jugó el partido perfecto, si se quiere, o les salió el partido perfecto contra Turquía: un equipo que se cerró muy bien atrás, que fue muy sólido, que tenía mucha densidad de jugadores en la zona de gestación propia de Turquía, donde terminó transformando —en virtud a capacidades individuales que tienen— dos pelotas largas en las dos situaciones de gol que terminaron definiéndole el partido”.

Luego, marcó distancias con ese planteo y enfocó la autocrítica en los desajustes que sufrió la Albirroja en el partido anterior: “Yo creo que el partido mañana nosotros jugamos distinto a como jugaba Australia; jugamos de otra manera. Tenemos que volver a recuperar cosas que siempre nos definieron, porque también fuimos un equipo que siempre tuvo solidez defensiva y, de pronto, el otro día tuvimos algunas cuestiones que no nos permitieron estar lo sincronizados que nosotros necesitábamos estar con un equipo que atacaba con mucha rotación, velocidad y precisión. Entonces, ante ese escenario, si no estás ajustado defensivamente, lo terminás pagando”.

Borrón, cuenta nueva y evolución colectiva: prohibido vivir en un “velorio”

Con la mente fría y el foco puesto en la urgente necesidad de sumar, Alfaro fue sumamente autocrítico con el rendimiento colectivo y reveló la intimidad de las charlas que mantuvo con sus futbolistas para sacudirse rápidamente el golpe anímico tras el traspié de la primera jornada: “Si no las corregimos, no contra Estados Unidos, contra ningún rival tenemos chance. Tenemos que volver a hacer Paraguay. Nosotros tenemos que volver a foja cero, a tratar de ajustar detalles que tenemos que ajustar de cara a las necesidades que tenemos. Y después, obviamente, yo les decía a los jugadores: ‘Bueno, viernes nos tocó perder, sábado de depresión, domingo de euforia. Ya está, listo, el partido se terminó’. Si no, vamos a vivir en un velorio permanente, que eso no quiere decir no asumir con responsabilidad, autocrítica, las cosas que tenemos que asumir en los costados que tenemos que asumir”.

Finalmente, el seleccionador paraguayo insistió en que el crecimiento del equipo en pleno certamen mundialista pasa de forma obligatoria por incorporar herramientas específicas en el circuito de juego que él mismo viene remarcando desde el cierre de las Eliminatorias en Lima: “Yo creo que sí hay cosas que nosotros tenemos que incorporar, y no las digo hoy porque me las escucharon decir en Lima cuando había terminado el partido con Perú, de cosas que sí o sí necesitábamos tener y sí o sí necesitamos tener, y más que nada ahora en el medio de la competencia. Entonces, esa capacidad de tenencia de pelota la necesitamos tener. El hecho de tener movimientos más coordinados lo necesitamos tener”.