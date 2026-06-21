Alfaro alcanza el 40% de efectividad en los Mundiales y sigue construyendo historia

La victoria de Paraguay por 1-0 frente a Turquía no solo significó un paso fundamental para las aspiraciones albirrojas en el Mundial 2026, sino que también permitió a Gustavo Alfaro mejorar sus números personales en la máxima competencia del fútbol internacional.

Con el triunfo conseguido en Santa Clara, el entrenador argentino alcanzó una efectividad del 40% en Copas del Mundo, acumulando un registro de cinco partidos dirigidos entre sus participaciones con Ecuador en Catar 2022 y Paraguay en el Mundial 2026.

Hasta el momento, Alfaro registra dos victorias, un empate y dos derrotas, con seis goles convertidos y seis recibidos.

Su recorrido mundialista con Ecuador

La primera experiencia de Alfaro en una Copa del Mundo se produjo en Qatar 2022 al frente de Ecuador.

Su debut fue histórico al derrotar 2-0 al seleccionado anfitrión, convirtiéndose en el primer entrenador en romper la tradición que mantenía invictos a los países organizadores en los partidos inaugurales de los Mundiales.

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Posteriormente, la “Tri” igualó 1-1 frente a Países Bajos en un encuentro en el que mostró un gran nivel futbolístico y estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Sin embargo, la derrota 2-1 ante Senegal en la última fecha del Grupo A terminó decretando la eliminación ecuatoriana cuando parecía tener encaminada la clasificación a los octavos de final.

La reconstrucción de Paraguay

Cuatro años después, Alfaro regresó a la Copa del Mundo al frente de Paraguay, selección a la que logró devolver a la cita ecuménica después de 16 años de ausencia.

El estreno en el Grupo D no fue el esperado, ya que la Albirroja sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos.

No obstante, el equipo mostró capacidad de reacción y recuperó terreno al vencer 1-0 a Turquía en un partido cargado de tensión y sacrificio, resultado que mantiene vivas las esperanzas de clasificación a la siguiente ronda.

Los números de Gustavo Alfaro en Mundiales

Partidos dirigidos: 5

Victorias: 2

Empates: 1

Derrotas: 2

Goles a favor: 6

Goles en contra: 6

Efectividad: 40%

Con una fecha aún por disputarse en la fase de grupos del Mundial 2026, Alfaro tiene la oportunidad de seguir mejorando sus estadísticas y, sobre todo, de continuar escribiendo una página importante en la historia reciente de la selección paraguaya.