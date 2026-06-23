Omar Alderete: “Creo que va a ser también un partido difícil para ellos”

La Selección Paraguaya define su futuro en el Mundial 2026. En la antesala del decisivo choque ante Australia por la tercera fecha del Grupo D —este jueves a las 23:00—, el defensor central Omar Alderete tomó el micrófono en la zona mixta del hotel Signia Hilton.

El zaguero rompió el silencio para palpitar el duelo ante los oceánicos y analizar las principales amenazas rivales, como el veloz atacante Nestory Irankunda: “Yo creo que tiene jugadores buenos en todas las líneas, es un equipo difícil, pero yo, como dije antes, yo creo que estando bien nosotros podemos hacer un gran partido. Sabemos a lo que juegan ellos, sabemos que es un rival muy difícil y lo vamos a encarar del partido así”.

Al ser consultado sobre el planteamiento táctico de Australia, que suele resguardarse con una férrea línea de cinco defensores, Alderete evitó las especulaciones previas: “Conclusiones no. Todos los partidos son difíciles; son partidos de detalles, como todos los de los mundiales, y hay que estar metidos, concentrados nosotros en todas las líneas, hacer cada uno lo que tiene que hacer (yo en mi rol de defensa, cada uno en su posición) y estar concentrados como estuvimos el partido contra Turquía; y yo creo que va a ser también un partido difícil para ellos”.

La sanción a Miguel Almirón y el manejo de la pelota bajo la lupa de Alfaro

Una de las novedades de la jornada fue la confirmación de la suspensión de un solo partido para la gran figura paraguaya, Miguel Almirón, tras su expulsión en la fecha pasada. El defensor central valoró el dictamen dentro de la mala noticia: “Yo creo que, dentro de todo lo malo, es bueno que sea solo un partido, porque Miguel es un jugador importante para nosotros, y tenerlo de vuelta dentro de dos partidos es bueno para nosotros”.

Respecto al funcionamiento del mediocampo y la faceta ofensiva que ensaya el cuerpo técnico comandado por Gustavo Alfaro, el futbolista del Getafe reconoció los pasajes difíciles de las primeras jornadas pero sacó pecho por los antecedentes colectivos: “Yo creo que hasta ahora nos ha costado un poco: el partido contra Estados Unidos nos costó; después, el partido contra Turquía con 10 hombres se hizo muy difícil porque nos manejaron el balón después. Pero yo creo que tenemos jugadores de calidad; cuando tenemos la pelota, en Eliminatorias al menos se demostró que también lo hacemos bien”.

Sin drama por la presión y la calculadora de cara a los octavos de final

Lejos de achicarse por el marco del partido definitorio, Alderete bajó los decibeles sobre el ambiente de tensión que rodea a la Copa del Mundo: “No, yo creo que presión no. En todos los partidos hubo presión; todos los partidos creo que tenemos que encarar igual. Ya se ve que para ningún equipo es fácil pasar de fase, se hace complicado, no es fácil; y hay que encarar todos los partidos iguales”.

Además, elogió la capacidad anímica del grupo para dar vuelta la página tras la dura derrota del debut ante el anfitrión: “No, yo creo que en realidad el equipo estuvo bien desde que llegamos acá, desde antes también. Sí fue un golpe duro el partido contra Estados Unidos para nosotros, pero también fue buena la manera de cómo encaramos el segundo partido para quitarnos el partido contra Estados Unidos; y creo que eso demuestra que hay un buen equipo”.

El canterano de Cerro Porteño aseguró que todos los convocados cuentan con la confianza del entrenador, y cualquiera puede ser parte del once: “Yo creo que el profe confía en los 26 que estamos acá, por eso nos escogió; y hablar mucho también del partido contra Estados Unidos yo creo que no hace falta. Ya pasamos páginas, hicimos lo que teníamos que hacer contra Turquía para pasar esa página justamente y ahora creo que hay que pensar solamente en Australia”.

Por último, de cara a las proyecciones estadísticas que señalan que una victoria podría evitar a potencias como Francia, Portugal o Alemania en la próxima ronda, la premisa es unánime: ganar para seguir con vida. “Por eso y por muchas cosas más, yo pienso que hay que salir cada partido a ganar. Obviamente, ganando... no te digo que se te facilita un poco, pero no te tocano los grandes, eso se sabe, se analiza siempre antes de los partidos; pero lo importante acá es clasificar”.