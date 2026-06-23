Junior Alonso sobre la expulsión de Miguel Almirón: “Hay que aprender de esos errores”

La Selección Paraguaya se enfoca en el cruce trascendental de este jueves a las 23:00 ante Australia por la tercera fecha del Grupo D. Sin embargo, el búnker guaraní en el hotel Signia Hilton no es ajeno a los drásticos e inéditos cambios reglamentarios impuestos por la FIFA para esta Copa del Mundo.

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Tras confirmarse la sanción de un solo partido para Miguel Almirón en base a la nueva normativa de tarjetas, el lateral izquierdo Junior Alonso tomó la palabra en la zona mixta y dejó en claro la postura del plantel sobre esta polémica transición de reglas: “Bueno, no podemos opinar demasiado porque fue una regla que ya se puso antes del Mundial, se conversó sobre ello y, bueno, hay que aprender de esos errores para que en esta fase no nos vuelva a pasar”.

#SelecciónParaguaya | ALONSO SOBRE LA ROJA A ALMIRÓN🇵🇾



🗣️"Fue una regla que se puso antes del Mundial"



🗣️"Hay que adaptarse a estas nuevas reglas que son impuestas y uno tiene que aceptar"#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/e486LmhvVF — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 23, 2026

El “reloj en la cabeza”: la queja por el arbitraje y la regla de los segundos

Uno de los puntos más llamativos de la cita mundialista tiene que ver con el tiempo límite de reanudación del juego, un factor que generó malestar en el partido previo y que obligó a una capacitación express por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) hacia el plantel: “Fueron dos personas de la APF a comentar todos los cambios que se estableció. Tuvimos una conversación de más o menos una hora sobre eso, viendo todos esos detalles. Obviamente que en muchos partidos, por ejemplo, con respecto a los 5 segundos queda interpretación del árbitro, si tiene que cobrar o no”.

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El defensor últimamente en Atlético Mineiro fue más allá y lanzó una advertencia sobre cómo el arbitraje aplicó esta regla en contra de la Albirroja en el último compromiso: “Entonces, nosotros consideramos que contra Turquía, por ejemplo, el árbitro hacía el conteo más rápido para nosotros que para los turcos. Entonces, bueno, ahí queda ya interpretación del árbitro. Pero sí, fueron conversados todos los nuevos cambios y nosotros no sabíamos de eso; pero en el partido contra Turquía, por ejemplo, en mi caso personal, hubo momentos en donde ya empezó a hacer el conteo sin que yo tenga contacto con el balón”.

El canterano de Cerro Porteño aseguró que no tienen otra que adaptarse a las nuevas normas del juego: “Entonces, también hay que adaptarse a todo eso, a todo ese tipo de cambios para que no nos afecte. Conversamos solamente sobre eso; ya no tuvimos mucha conversación tampoco ni video sobre esos detalles específicos. Sí lo que fue el partido contra Turquía y ya pensando también en el partido contra Australia”.

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A pesar de lo molesto que resulta convivir con un cronómetro mental durante los 90 minutos, Alonso llamó a enfocarse netamente en lo futbolístico: “Hay que adaptarse lo más rápido posible porque son reglas que son impuestas, que uno las tiene que aceptar. No podemos tampoco andar quejándonos sobre eso porque no nos favorece nada. Tenemos que enfocarnos en aquello que podemos controlar, que es el juego, que es tratar de hacer un máximo esfuerzo, un máximo trabajo para poder conseguir eso”.

Omar Alderete y el debate por las pausas de hidratación

El otro futbolista en sumarse al análisis normativo fue el zaguero central Omar Alderete, el defensor analizó el impacto que tienen los minutos obligatorios de hidratación dentro del desarrollo de los partidos: “A veces es innecesario, a veces es necesario; depende del partido también, del calor que haya. Si no es necesario, no creo que se tenga que hacer una pausa, pero bueno, eso ya está decidido”.

#MundialxABC | ALDERETE SOBRE LA PAUSA DE HIDRATACIÓN



🗣️"Depende mucho del clima. Muchas veces es innecesario, a veces te corta el juego"#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/YmuJpYOhOB — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 23, 2026

Al ser repreguntado sobre si estas interrupciones cortan el ritmo de juego, el zaguero sentenció: “Sí, a veces te corta un poco; sí, a veces ayuda cuando hace mucho calor, pero depende obviamente del ambiente, creo yo”.