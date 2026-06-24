Andrés Cubas: “La clave será ser pacientes”

La selección paraguaya ultima detalles para el trascendental choque de este viernes (23:00 hora de Paraguay) ante Australia en el Levi’s Stadium, por la última fecha del Grupo D del Mundial de Norteamérica 2026. En la previa de “la final”, Andrés Cubas fue el encargado de hablar en conferencia de prensa y dejó en claro que la Albirroja sabe exactamente qué terreno pisa.

Al ser consultado sobre las virtudes del rival y la postura que debe tomar Paraguay para lastimar en ofensiva, el volante central detalló cuál debe ser la mentalidad del equipo: “Sí, creo que vamos a tener que ser inteligentes en esas situaciones: de tratar de quebrarlos a ellos, de tratar de sacarlos de su zona de confort; de aprovechar esos espacios y, cuando tengamos la oportunidad, ser cotundentes. Creo que la clave va a ser ser pacientes, tratar de tener un buen manejo de pelota y, a partir de ahí, empezar a crecer. Tatar de explotar todas las situaciones que tengamos para poder ir, primero, ganando confianza en el partido y tratar de que dependa de nosotros”.

Respecto a cómo puede presentarse el trámite en la zona medular de la cancha, Cubas analizó las posibles posturas que podría adoptar el conjunto australiano: “Creo que también va a depender del partido que hagan ellos. Obviamente, si se repliegan un poco más y nos ceden la pelota, obviamente que quizás podamos tener un poco más de control en la mitad de la cancha, en los centrales”.

Un libreto muy diferente al triunfo contra Turquía

Haciendo una comparación con la victoria de la fecha pasada, el futbolista albirrojo advirtió que las características del rival obligarán a un plan de juego completamente distinto, donde la velocidad y las transiciones serán clave: “Va a ser un partido diferente al de Turquía, donde teníamos que estar muy pendientes en el medio del campo en evitar esos pases entre líneas, en cortar esa generación de juegos que ellos proponían porque tenían jugadores habilidosos y que podían lastimar. Quizás esto sea un partido quizás más de contragolpes, de espacios, así que es algo que vamos a tener que también estar muy atentos”.

A pesar de los cambios tácticos que requiera el compromiso, el mediocampista confía plenamente en las herramientas técnicas del plantel paraguayo para asumir el protagonismo: “Pero si se nos da el partido de esa manera, de quizás poder nosotros manejar la pelota en el medio y tratar de, desde ahí, crecer y crear situaciones y espacios, lo vamos a tener que hacer. Tenemos jugadores para hacerlo y ojalá que lo podamos hacer de la manera más eficiente”.

Con un estadio que promete un marco imponente y la presencia de ambas aficiones, Cubas minimizó el impacto de la presión exterior y apuntó a la concentración absoluta dentro de los noventa minutos: “Seguramente va a ser un escenario lindo como el partido pasado, con la gente a full de las dos partes; pero lo importante va a ser lo que, lo que hagamos dentro de la cancha: tratar de dejar un poquito de lado lo que pasa afuera y concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Así que también, obviamente, disfrutar todo lo que es lo que pasa afuera, pero lo más importante es estar concentrado en lo que hacemos adentro”.

El “break” de hidratación: un aliado o un enemigo

Finalmente, el jugador se refirió a las pausas obligatorias por el clima, un factor reglamentario que interrumpe el ritmo del juego pero que, según su visión y la del cuerpo técnico, puede usarse estratégicamente: “Sí, nosotros estamos acostumbrados a dos tiempos de 45, a la continuidad de que arranca hasta que termine el tiempo y, pase lo que pase, afrontarlo. Obviamente, algo que decía el profe también: si no arrancaste bien el partido, y te están bombardeando y no encontrás y no encontrás, quizás ese break te viene bien como para ajustar, tratar de salir de esa situación. Nosotros queremos jugar, queremos tener continuidad, queremos tratar de hacer nuestro juego lo más continuo posible. Es algo que está establecido, nos tenemos que adaptar y, bueno, lo aceptamos”.