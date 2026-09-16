Selección Paraguaya
16 de septiembre de 2026 a la - 20:42

Santa Fe 2026: La Albirroja femenina Sub 20 debuta con derrota ante Venezuela

La Albirroja Sub 20 cayó en su estreno ante Venezuela en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La Albirroja Sub 20 cayó en su estreno ante Venezuela en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Paraguay cayó 2-0 frente a Venezuela en su estreno en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo nacional volverá a jugar el viernes ante Uruguay.

Por David Rolón
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La selección paraguaya femenina Sub 20 tuvo este miércoles su estreno en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una derrota por 2-0 ante Venezuela, en el estadio Parque Héroes de las Malvinas, en Rosario, Argentina.

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El combinado nacional no pudo sumar en su primera presentación y ahora buscará recuperarse en su segunda aparición en el certamen.

La próxima cita de la Albirroja será este viernes 18 de septiembre, desde las 15:00, nuevamente en el Parque Héroes de las Malvinas, donde enfrentará a Uruguay.

Paraguay afrontará ese compromiso con la necesidad de sumar para mantenerse en carrera en la competencia femenina de los Juegos Suramericanos.

Síntesis del partido

Venezuela 2-Paraguay 0

Estadio: Parque Hérores de las Malvinas. Árbitra: Gleika Oliveira (BRA). Asistentes: Maricela Urapuca (BOL) y María Luisa Cabezas (BOL). Cuarta árbitra: Jhanet Portugal (BOL). 

Venezuela: Valeria Rebanales; Abril Alejo, Dariana Medina, Mariangeles Ávila (90’+1′ Valery Núñez) y Karla Alfonso; Migleydys Bolsegui, Astrid Granadillo, Juneski Flores y Orliany Durán; Diana Bravo (90’+1′ Camila Leal) y Andrea Suárez. DT: Dayana Frías.

Paraguay: Tamara Amarilla (86’ Paloma Vergara); Bárbara Olmedo (46’ Luz Cardozo), Ximena Moreno, Johana Medina y Nayeli Torres; Fiorella Aquino, Kiara Florentín (68’ Florencia Cáceres), Maite Mussi y Pamela Villalba (78’ Natalia Miranda); Alisson Bareiro (78’ Larissa Saldívar) y Luján Ortiz. DT: Herminio Barrios.

Goles: 31′ Migleydys Bolsegui, 85’ Diana Bravo (VEN). Amonestadas: 66’  Migleydys Bolsegui (VEN); 8’ Bárbara Olmedo (PAR).