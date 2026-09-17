Gustavo Alfaro a Antolín Alcaraz: “Qué esté en el lugar en el que estoy yo”

Gustavo Alfaro estuvo presente en el estreno de la selección paraguaya en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El entrenador, acompañado por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) entre otras personas, observó desde un palco del Marcelo Bielsa la victoria 2-1 sobre Argentina por la fecha 1 del Grupo B.

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Alfaro, quien renovó hasta 2030 y empezó a planificar la Fecha FIFA de setiembre-octubre, en la que Paraguay enfrenta a Bolivia y Colombia, destacó la reacción de la Albirroja para remontar y superar a los anfitriones. Junior Gamarra y Pedro Zarza, canteranos de Olimpia, anotaron los tantos de los dirigidos por Antolín Alcaraz.

El DT bajó al vestuario a celebrar y felicitar a los jugadores y posteriormente, fue entrevistado por el Comité Olímpico Paraguayo (COP). El DT fue consultado por Alcaraz, quien tiene la responsabilidad de defensor el oro del seleccionado, medalla que había conquistado al campeonar hace cuatro años en la edición de Asunción 2022 (con Aldo Bobadilla).

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Gustavo Alfaro a Antolín Alcaraz luego del triunfo: “Es un crack”

“Antolín es un crack. Es muy bueno y le agradezco mucho porque siempre me abrió las puertas de la selección cada vez que estuvimos, desde Venezuela para acá. Honestamente me siento muy cómodo con él. Trabaja muy bien, está haciendo muy bien las cosas y ojalá que siga creciendo como profesional y que él esté en el lugar que estoy yo en este momento”, deseó Alfaro.

Antolín Alcaraz asumió la conducción de la selección paraguaya Sub 20 en el Sudamericano de la categoría a finales de enero de 2025. Luego de unas declaraciones polémicas del argentino Aldo Duscher al Cardinal Deportivo tras la humillante derrota 6-0 vs. Uruguay, el DT fue destituido del cargo. El paraguayo tomó el mando y logró la clasificación al Mundial Sub 20 Chile 2025.