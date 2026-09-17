Selección Paraguaya
17 de septiembre de 2026 a la - 16:48

Harrison detalla la negociación con Alfaro y abre la puerta a los juveniles para 2026

El entrenador de la selección paraguaya mayor, Gustavo Alfaro junto al presidente de la APF, Robert Harrison tras el triunfo de la Albirroja Sub 20 en su estreno en los Juegos Odesur.
El entrenador de la selección paraguaya mayor, Gustavo Alfaro junto al presidente de la APF, Robert Harrison tras el triunfo de la Albirroja Sub 20 en su estreno en los Juegos Odesur.

El presidente de la APF, Robert Harrison, celebró el resonante triunfo de la Albirroja Sub-20 ante Argentina en los Juegos Suramericanos. El titular de la matriz del fútbol paraguayo explicó las claves de la extensión contractual con Gustavo Alfaro, analizó el salto generacional que se proyecta.

Por ABC Color
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El máximo dirigente del balompié nacional detalló las exigencias detrás de la continuidad de Gustavo Alfaro y la complejidad de acordar un proceso de cuatro años: “Lo que pasa es que el tema de un contrato no es solamente la parte económica. Por supuesto, la parte económica es lo más visible y lo más importante, pero hay muchos temas que se tratan cuando se negocia a un técnico como Alfaro, y sobre todo también los detalles, porque es la primera vez que vamos a hacer un proceso real de cuatro años”.

“Eso reviste muchos detalles que tenemos que revisar con él, con su equipo, con nuestro equipo, porque la asociación siempre cumplió con todo y el profe también. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso y de esa manera, entonces, mirar todos los detalles para poder cumplir como está en el contrato”, continuó detallando el titular sobre la continuidad del cazador de utopías.

El salto generacional: “Acá hay jugadores como Eduardo Delmás”

Sobre la proyección de la Sub 20 y la posibilidad de ver a algunas promesas ya como parte del proceso del Mundial 2030, Harrison mencionó: “Yo creo que en el 2026 podrían estar ya algunos. La verdad que el trabajo que están haciendo los chicos, acá hay jugadores como Eduardo Delmás, y voy a citarle a él solamente porque él es el capitán, pero hay otros también que tienen merecimiento para ser convocados, así que estoy seguro que van a trabajar el doble, porque esa convocatoria a la selección mayor es el premio mayor que puede recibir un jugador, y ellos tienen la capacidad para ser convocados”.

Logística apretada y cierre de agenda pensando en la fecha FIFA posmundial

Además adelantó su salida anticipada de los Juegos Odesur para enfocar la logística de la fecha FIFA: “No, nosotros tenemos el amistoso, tenemos la fecha FIFA que se viaja el domingo. Entonces yo no voy a viajar el domingo, pero yo mañana me voy a ver el juego de las chicas y mañana me estoy volviendo para Paraguay”.

Paraguay jugará su primer amistoso pos-Mundial de Norteamérica 2026 ante Bolivia —conducida por el boliviano Óscar Villegas— el domingo 27 de setiembre, a las 17:30 (hora de nuestro país), en el Audi Field de Washington DC. El segundo, frente a Colombia —dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo—, está programado para el sábado 3 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated de New Jersey.