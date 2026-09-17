Harrison detalla la negociación con Alfaro y abre la puerta a los juveniles para 2026

El máximo dirigente del balompié nacional detalló las exigencias detrás de la continuidad de Gustavo Alfaro y la complejidad de acordar un proceso de cuatro años: “Lo que pasa es que el tema de un contrato no es solamente la parte económica. Por supuesto, la parte económica es lo más visible y lo más importante, pero hay muchos temas que se tratan cuando se negocia a un técnico como Alfaro, y sobre todo también los detalles, porque es la primera vez que vamos a hacer un proceso real de cuatro años”.

“Eso reviste muchos detalles que tenemos que revisar con él, con su equipo, con nuestro equipo, porque la asociación siempre cumplió con todo y el profe también. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso y de esa manera, entonces, mirar todos los detalles para poder cumplir como está en el contrato”, continuó detallando el titular sobre la continuidad del cazador de utopías.

El salto generacional: “Acá hay jugadores como Eduardo Delmás”

Sobre la proyección de la Sub 20 y la posibilidad de ver a algunas promesas ya como parte del proceso del Mundial 2030, Harrison mencionó: “Yo creo que en el 2026 podrían estar ya algunos. La verdad que el trabajo que están haciendo los chicos, acá hay jugadores como Eduardo Delmás, y voy a citarle a él solamente porque él es el capitán, pero hay otros también que tienen merecimiento para ser convocados, así que estoy seguro que van a trabajar el doble, porque esa convocatoria a la selección mayor es el premio mayor que puede recibir un jugador, y ellos tienen la capacidad para ser convocados”.

Logística apretada y cierre de agenda pensando en la fecha FIFA posmundial

Además adelantó su salida anticipada de los Juegos Odesur para enfocar la logística de la fecha FIFA: “No, nosotros tenemos el amistoso, tenemos la fecha FIFA que se viaja el domingo. Entonces yo no voy a viajar el domingo, pero yo mañana me voy a ver el juego de las chicas y mañana me estoy volviendo para Paraguay”.

Paraguay jugará su primer amistoso pos-Mundial de Norteamérica 2026 ante Bolivia —conducida por el boliviano Óscar Villegas— el domingo 27 de setiembre, a las 17:30 (hora de nuestro país), en el Audi Field de Washington DC. El segundo, frente a Colombia —dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo—, está programado para el sábado 3 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated de New Jersey.