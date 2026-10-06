Selección Paraguaya
06 de octubre de 2026 a la - 17:13

Los Pynandi, ante una exigente prueba en España

Los Pynandi con otro desafío mundial.
Los Pynandi con otro desafío mundial.

La selección paraguaya de fútbol playa, categoría Absoluta, afrontará desde este viernes una nueva exigencia internacional con la disputa del Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026, torneo que reunirá en España a cuatro de las selecciones de mayor peso del fútbol de arena.

Por ABC Color
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Paraguay tendrá enfrente a España, Brasil y Portugal, un escenario que pondrá a prueba no solo su competitividad, sino también la capacidad de respuesta de un equipo que necesita medir su verdadero nivel ante rivales de jerarquía.

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El certamen se desarrollará del 9 al 11 de octubre en la Real Plaza de Toros, en Cádiz, donde Los Pynandi disputarán tres partidos en apenas 72 horas.

El estreno será este viernes 9 contra España, a las 13:30; al día siguiente, el sábado 10, llegará el duelo frente a Brasil, a las 10:30; mientras que el cierre está previsto para el domingo 11 ante Portugal, también a las 10:30. Todos los horarios corresponden a nuestro país.

El calendario no ofrece margen para especulaciones. Paraguay comenzará ante el seleccionado anfitrión, continuará contra una potencia histórica como Brasil y finalizará frente a Portugal. Tres partidos de alto nivel que servirán para determinar cuánto puede competir actualmente la Albirroja frente a selecciones que habitualmente aparecen en la primera línea del fútbol playa mundial.

El entrenador Joaquín Molas convocó a 12 futbolistas para afrontar esta competencia, en una nómina que buscará sostener el sello competitivo que históricamente caracterizó a Los Pynandi.

Sin embargo, más allá de los antecedentes y del reconocimiento alcanzado por Paraguay en esta disciplina, el torneo representa también una oportunidad para evaluar cuánto se ha evolucionado y qué aspectos todavía requieren ajustes para volver a pelear de igual a igual en los grandes escenarios.

Los convocados son: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Sixto Cantero, Alan Rodas, Matías Lurashi, Milcidades Medina, Carlos Carballo, Valentín Benítez, Néstor Medina, Jhovvany Benítez, Nicolás Bareiro y Fernando Cáceres.

Más que una simple participación internacional, el Mundialito será un examen exigente para Paraguay. España, Brasil y Portugal no aparecen como rivales circunstanciales: representan una medida concreta del nivel que tiene hoy la Albirroja.

La respuesta dentro de la arena marcará si Los Pynandi están en condiciones de sostener su protagonismo internacional o si todavía existen cuentas pendientes para volver a instalarse entre los principales referentes del fútbol play