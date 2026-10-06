Los Pynandi, ante una exigente prueba en España

Paraguay tendrá enfrente a España, Brasil y Portugal, un escenario que pondrá a prueba no solo su competitividad, sino también la capacidad de respuesta de un equipo que necesita medir su verdadero nivel ante rivales de jerarquía.

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El certamen se desarrollará del 9 al 11 de octubre en la Real Plaza de Toros, en Cádiz, donde Los Pynandi disputarán tres partidos en apenas 72 horas.

El estreno será este viernes 9 contra España, a las 13:30; al día siguiente, el sábado 10, llegará el duelo frente a Brasil, a las 10:30; mientras que el cierre está previsto para el domingo 11 ante Portugal, también a las 10:30. Todos los horarios corresponden a nuestro país.

El calendario no ofrece margen para especulaciones. Paraguay comenzará ante el seleccionado anfitrión, continuará contra una potencia histórica como Brasil y finalizará frente a Portugal. Tres partidos de alto nivel que servirán para determinar cuánto puede competir actualmente la Albirroja frente a selecciones que habitualmente aparecen en la primera línea del fútbol playa mundial.

El entrenador Joaquín Molas convocó a 12 futbolistas para afrontar esta competencia, en una nómina que buscará sostener el sello competitivo que históricamente caracterizó a Los Pynandi.

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Sin embargo, más allá de los antecedentes y del reconocimiento alcanzado por Paraguay en esta disciplina, el torneo representa también una oportunidad para evaluar cuánto se ha evolucionado y qué aspectos todavía requieren ajustes para volver a pelear de igual a igual en los grandes escenarios.

Los convocados son: Yoao Rolón, Carlos Ovelar, Sixto Cantero, Alan Rodas, Matías Lurashi, Milcidades Medina, Carlos Carballo, Valentín Benítez, Néstor Medina, Jhovvany Benítez, Nicolás Bareiro y Fernando Cáceres.

Más que una simple participación internacional, el Mundialito será un examen exigente para Paraguay. España, Brasil y Portugal no aparecen como rivales circunstanciales: representan una medida concreta del nivel que tiene hoy la Albirroja.

La respuesta dentro de la arena marcará si Los Pynandi están en condiciones de sostener su protagonismo internacional o si todavía existen cuentas pendientes para volver a instalarse entre los principales referentes del fútbol play