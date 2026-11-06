Allan Wlk, otra novedad de la lista de convocados de Paraguay

La selección de Paraguay viaja a Asia para disputar la última Fecha FIFA de la temporada 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, en el regreso del formato tradicional de dos partidos en la ventana internacional, mide a Singapur y a Japón el viernes 13 (09:00) y martes 17 de noviembre (10:10), respectivamente. Ambos duelos están fijados en el estadio Nacional de Singapur (55.000 espectadores).

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El seleccionador de 64 años debe oficializar la lista de convocados en las próximas horas ya que los futbolistas deben tomar sus respectivos vuelos entre este fin de semana y el lunes. Y a la espera de la nómina, el Cardinal Deportivo reveló hoy que entre los elegidos por el entrenador aparece Allan Wlk, el actual delantero de Lanús y con pasado en Olimpia y Recoleta FC.

La citación de Wlk será la primera en la Absoluta: fue medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 con la Sub 20 (5 partidos y 6 goles, marcando el gol de la victoria 1-0 vs. Ecuador en la final); disputó amistosos con la Sub 20 en 2022 (0-1 vs. Uruguay y 4-2 vs. Ecuador, antes de los Juegos Odesur) y jugó el Campeonato Sudamericano Sub 20 en 2023 (9 partidos y 2 goles).

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La temporada 2026 de Allan Wlk: del fútbol paraguayo a Argentina

Allan Wlk comenzó el año en Recoleta FC, jugando 23 partidos y marcando 15 goles entre el torneo Apertura 2026 (18 partidos y 13 goles) y la Copa Sudamericana 2026 (5 y 2). Al finalizar el primer semestre, fue transferido a Lanús, en el que registra 17 cotejos y 4 tantos entre el torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina (15 y 4) y el mismo certamen continental (2 partidos).