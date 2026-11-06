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Selección Paraguaya
06 de noviembre de 2026 - 13:34

Allan Wlk, otra novedad de la lista de convocados de Paraguay

El paraguayo Allan Wlk, futbolista de Lanús, controla un balón en un partido frente a Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Ciudad de Lanús, en Lanús, Argentina.
El paraguayo Allan Wlk, futbolista de Lanús, controla un balón en un partido frente a Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Ciudad de Lanús, en Lanús, Argentina. JUAN RONCORONI

La selección paraguaya disputa en los próximos días los últimos dos partidos de la temporada. Allan Wlk es otra novedad en la nómina de la Albirroja para la gira asiática.

Por Darío Ibarra
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La selección de Paraguay viaja a Asia para disputar la última Fecha FIFA de la temporada 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, en el regreso del formato tradicional de dos partidos en la ventana internacional, mide a Singapur y a Japón el viernes 13 (09:00) y martes 17 de noviembre (10:10), respectivamente. Ambos duelos están fijados en el estadio Nacional de Singapur (55.000 espectadores).

Lea más: Las dos bajas de Cerro Porteño para enfrentar a Recoleta FC

El seleccionador de 64 años debe oficializar la lista de convocados en las próximas horas ya que los futbolistas deben tomar sus respectivos vuelos entre este fin de semana y el lunes. Y a la espera de la nómina, el Cardinal Deportivo reveló hoy que entre los elegidos por el entrenador aparece Allan Wlk, el actual delantero de Lanús y con pasado en Olimpia y Recoleta FC.

Allan Wlk (29), jugador de Recoleta FC, celebra un gol frente a Cerro Porteño, festeja un gol de penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Allan Wlk (29), jugador de Recoleta FC, celebra un gol frente a Cerro Porteño, festeja un gol de penal en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

La citación de Wlk será la primera en la Absoluta: fue medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 con la Sub 20 (5 partidos y 6 goles, marcando el gol de la victoria 1-0 vs. Ecuador en la final); disputó amistosos con la Sub 20 en 2022 (0-1 vs. Uruguay y 4-2 vs. Ecuador, antes de los Juegos Odesur) y jugó el Campeonato Sudamericano Sub 20 en 2023 (9 partidos y 2 goles).

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La temporada 2026 de Allan Wlk: del fútbol paraguayo a Argentina

Allan Wlk comenzó el año en Recoleta FC, jugando 23 partidos y marcando 15 goles entre el torneo Apertura 2026 (18 partidos y 13 goles) y la Copa Sudamericana 2026 (5 y 2). Al finalizar el primer semestre, fue transferido a Lanús, en el que registra 17 cotejos y 4 tantos entre el torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina (15 y 4) y el mismo certamen continental (2 partidos).

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