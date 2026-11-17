La selección de Paraguay finalizó la temporada con una victoria en la última Fecha FIFA de 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro derrotó 2-1 a Japón en el estadio Nacional de Singapur con dos goles de pelota parada: derechazo de Juan José Cáceres a los 2 minutos y cabezazo de Gustavo Gómez a los 40′. Shio Fukuda, del Karlsruher de Alemania, descontó a los 85′.

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La victoria sobre los nipones fue la cuarta consecutiva del combinado nacional entre las dos ventanas internacionales que disputó después del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: los triunfos anteriores fueron el 2-0 a Bolivia el 27 de setiembre en Washington; venció 1-0 a Colombia el 2 de octubre en New Jersey y el 4-1 a Singapur el 13 de noviembre en Kallang.

La racha de victorias de la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro

27-09: Bolivia 0-2 Paraguay

02-10: Colombia 0-1 Paraguay

13-11: Singapur 1-4 Paraguay

17-11: Japón 1-2 Paraguay

¿Cuándo fue la última vez que Paraguay ganó 4 partidos consecutivos?

Paraguay cortó una extensa racha y volvió a ganar cuatro duelos al hilo luego de ¡14 años!. La última vez que el seleccionado guaraní encadenó cuatro victorias fue en 2012: 2-0 a Chile en el Feliciano Cáceres el 15 de febrero; 2-1 a Guatemala el 22 de febrero en el Feliciano Cáceres, 1-0 a Panamá el 29 de febrero en la Olla y 1-0 a Guatemala el 25 de abril en el Mateo Flores.