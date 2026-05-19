Olimpia, listo para un duelo crucial contra Vasco da Gama

El entrenamiento del lunes se inició a las 09:30, en la Villa de Fernando de la Mora. Olimpia afronta el partido del miércoles contra Vasco da Gama, en el Defensores del Chaco, a las 19:00, como una verdadera final, pues de ganar pasará a comandar la clasificación del Grupo G de la Copa Sudamericana.

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En este evento, el segundo en importancia de la Conmebol a nivel de clubes, solo los primeros de cada llave acceden de manera directa a los octavos de final. Los ubicados en el segundo lugar juegan un repechaje por la continuidad en el evento contra los terceros de la Copa Libertadores.

Vasco y Olimpia tienen 7 puntos, con mejor saldo de goles de los brasileños. El chileno Audax Italiano tiene 4 y el argentino Barracas Central marcha último, con 3.

El miércoles de la semana próxima jugarán en forma simultánea Olimpia-Audax y Vasco-Barracas, a las 21:30.

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El panorama franjeado está despejado en cuanto a la formación del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, que sería con Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Rubén Lezcano, Carlos Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.

Los Richard, Ortiz y Sánchez, se encuentran con lesión muscular y están descartado para este duelo y probablemente para los dos últimos del semestre, contra Luqueño (el sábado) y frente a Audax Italiano.

Las entradas aún disponibles para la cita internacional de mitad de semana son de Plateas, a 40.000 guaraníes para socios, y 80.000 para los no socios. Se pueden adquirir mediante la aplicación del club.