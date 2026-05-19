Copa Sudamericana
19 de mayo de 2026 a la - 09:26

Olimpia, listo para un duelo crucial contra Vasco da Gama

Pablo Andrés "Vitamina" Sánchez (53 años) lleva 25 partidos dirigidos a Olimpia, con 16 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, con la obtención del título del campeonato Apertura 2026.
Pablo Andrés "Vitamina" Sánchez (53 años) lleva 25 partidos dirigidos a Olimpia, con 16 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, con la obtención del título del campeonato Apertura 2026.Club Olimpia

La semana se presenta corta para Olimpia, cuya plantilla tuvo el lunes la práctica más importante con vistas al partido crucial del miércoles contra el Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, a disputarse en Sajonia, a las 19:00. La actividad de este martes será de repaso táctico.

Por ABC Color

El entrenamiento del lunes se inició a las 09:30, en la Villa de Fernando de la Mora. Olimpia afronta el partido del miércoles contra Vasco da Gama, en el Defensores del Chaco, a las 19:00, como una verdadera final, pues de ganar pasará a comandar la clasificación del Grupo G de la Copa Sudamericana.

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En este evento, el segundo en importancia de la Conmebol a nivel de clubes, solo los primeros de cada llave acceden de manera directa a los octavos de final. Los ubicados en el segundo lugar juegan un repechaje por la continuidad en el evento contra los terceros de la Copa Libertadores.

Vasco y Olimpia tienen 7 puntos, con mejor saldo de goles de los brasileños. El chileno Audax Italiano tiene 4 y el argentino Barracas Central marcha último, con 3.

El miércoles de la semana próxima jugarán en forma simultánea Olimpia-Audax y Vasco-Barracas, a las 21:30.

El panorama franjeado está despejado en cuanto a la formación del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, que sería con Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Rubén Lezcano, Carlos Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.

Los Richard, Ortiz y Sánchez, se encuentran con lesión muscular y están descartado para este duelo y probablemente para los dos últimos del semestre, contra Luqueño (el sábado) y frente a Audax Italiano.

Las entradas aún disponibles para la cita internacional de mitad de semana son de Plateas, a 40.000 guaraníes para socios, y 80.000 para los no socios. Se pueden adquirir mediante la aplicación del club.