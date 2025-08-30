La formación de Sportivo Luqueño para enfrentar a Olimpia

Sportivo Luqueño visita a Olimpia en Ciudad del Este por la décima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente al puntero Cerro Porteño (el domingo vs. Libertad). Además, puede superar al Decano en el acumulativo por la Copa Sudamericana 2026. El partido arranca a las 18:30, hora de Paraguay, en el Antonio Aranda.

En un encuentro especial, no solo por el pasado como jugador y técnico, siendo campeón en ambas facetas, sino por rechazar esta semana una oferta para regresar, Julio César Cáceres tiene establecido el once para enfrentar al Rey de Copas. El técnico cambia la alineación por las bajas del defensor Alberto Espínola y el mediocampista Sebastián Quintana.

Luqueño y los cambios de Julio Cáceres

Cáceres apuesta por un lateral derecho de oficio: Santiago Ocampos, el ex Juventus de Turín y Flamengo de Río de Janeiro. Además del diestro de 23 años, la segunda modificación es el experimentado Walter Rodríguez. El resto del equipo es el mismo que igualó sin goles con Recoleta FC en el Luis Salinas de Itauguá por la ronda anterior.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Olimpia en la Primera Division de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón, Sebastián Maldonado; Jonatan Ramos, Ángel Benítez, Walter Rodríguez, Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.

