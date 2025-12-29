Tres a tres los fichajes en el plantel auriazul 2026

Después de la confirmación de la incorporación (la segunda) del mediocampista Aldo Agustín Maíz (25 años), el Sportivo Luqueño desde este lunes tiene abrochado a otras tres caras nuevas mirando la temporada próxima.

El ofensivo Alan Gustavo Pereira Guillén (26 años), el defensor Paul Vicente Riveros Allende (28) y el extremo Giovanni Emmanuel Bogado Duarte (24) pasan a ser nuevas contrataciones en filas de Luqueño, y con los que el técnico Lucas Barrios va rearmando la plantilla nueva que hará frente al 2026.

Pereira y Riveros terminaron esta temporada en el plantel de Guaraní, pero como muy poca participación en el equipo de Víctor Bernay, principalmente el delantero. Por su parte, Bogado tampoco tuvo mucha actividad en la formación de Olimpia en este semestre que se va cerrando. Pero el pase del mediocampista es de Rosario Central.

La primera contratación fue la de Óscar “Kureí” Ramón Ruiz (34 años), este año en el Grêmio Novorizontino, de la Serie B del fútbol brasileño. Los que se fueron: Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres.