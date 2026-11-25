Si bien el Sportivo Luqueño se encuentra librado del peligro del descenso por este año, necesita sumar para fortalecer su flaco promedio de cara al siguiente ciclo. El elenco popular auriazul enfrentará este viernes a Olimpia, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 20:00.

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El entrenador Lucas Barrios no podrá contar con los jugadores que venían siendo titulares en los laterales. El chico Óliver López se encuentra al servicio de la selección Sub 16, mientras que Alexis Cantero pertenece a los registros del Decano y no puede ser alistarse por cláusula de contrato.

Un alarmante dato estadístico proveído por el periodista de ABC, Rubén Darío Orué, refiere que Luqueño lleva 13 derrotas ligueras consecutivas contra Olimpia, una racha adversa que la debe cortar contra un adversario en pleno festejo consagratorio.

La última victoria del Sportivo contra el Decano en Liga fue el 12 de abril de 2003. Fue en el Defensores del Chaco, por 1-0, mediante el gol en contra de Iván “Tito” Torres.

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Lógicamente las estadísticas no consignan la Copa Paraguay -que va por cuerdas separadas-, por la que en esta edición Luqueño dejó fuera de carrera a Olimpia en penales, lo que se computa como empate.

Para el armado de su conjunto, “La Pantera” Barrios incluiría como marcadores de punta a Santiago Ocampos y Axel Balbuena. En los demás puestos no se registrarían variantes, ya que el adolescente López se encargará a engrosar el minutaje sub 19 como albirrojo.

Las entradas, que pueden ser adquiridas a través de la Red Ambar, fueron fijadas en 30.000 guaraníes para Graderías y Plateas, 40.000 para Preferencias Norte y 80.000 para el bloque Sur. En forma física, los tickets pueden comprarse en la secretaría del club, de 09:00 a 18:00.