Atlético Mineiro avanza a cuartos con presencia paraguaya

El único gol del encuentro llegó en el minuto 48, gracias a un remate cruzado de Natanael que ratificó la ventaja que el “Galo” había logrado en la ida.

En el estreno internacional del Estadio Feliciano Gambarte, el partido comenzó con polémica. A los 3 minutos, el árbitro chileno Felipe González sancionó un penal por una mano de Vitor Hugo; sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, revirtió su decisión.

Godoy Cruz tuvo varias oportunidades para anotar, pero el arquero Everson fue la gran figura del encuentro al despejar remates clave de Roberto Fernández, Santino Andino y Agustín Auzmendi.

Apenas comenzó el segundo tiempo, a los 48 minutos, Natanael recibió un balón, pisó el área y sacó un remate cruzado que dejó sin oportunidad al portero Franco Petroli, confirmando la tranquilidad para el equipo de Cuca.

Después del gol, Atlético Mineiro manejó los tiempos del partido, y en el último cuarto de hora, Godoy Cruz tuvo una oportunidad clara que nuevamente fue tapada por Everson.

En tiempo de descuento, el árbitro expulsó a Walter Montoya por un codazo sobre Alan Franco, tras la intervención del VAR.

Luego de esta eliminación, Godoy Cruz, que tuvo en la banca de suplentes al paraguayo Juan Escobar, deberá centrar toda su atención en el Torneo Clausura local. Por su parte, Atlético Mineiro se prepara para enfrentar a Bolívar en cuartos de final.

Ficha Técnica

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Lucas Arce (minuto 75, Walter Montoya), Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli (minuto 82, Luca Martínez); Nicolás Fernández (minuto 46, Daniel Barrea), Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi (minuto 75, Bastián Yañez); Santino Andino, Facundo Altamira (minuto 65, Gonzalo Abrego) y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro (1): Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alexsander (m.85, Fausto Vera), Alan Franco, Tomás Cuello (minuto 89, Júnior Santos), Gustavo Scarpa (minuto 75, Reinier); Rony (minuto 89, Iván Román) y Hulk (minuto 85, Igor Gomes). DT: Cuca.

Gol: 0-1, minuto 48: Natanael. Árbitro: Felipe González (Chile). Amonestados: Pol Fernández (Godoy Cruz) y Franco, Natanael, Emerson, Vera (Atlético Mineiro). Expulsado: Walter Montoya (Godoy Cruz). Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Feliciano Gambarte, de Mendoza.

Fuente: EFE