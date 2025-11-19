Hulk, el ídolo que sigue la estela de Ronaldinho hacia el trono del Mineiro

Esta discusión en uno de los clubes más tradicionales de Brasil podría estar muy cerca de resolverse este sábado, cuando Givanildo Vieira de Souza, universalmente conocido como Hulk, dispute la final de la Copa Sudamericana en Asunción ante Lanús de Argentina. De conseguir la victoria en el Defensores del Chaco, el capitán, a sus 39 años, obtendrá por fin un título continental con el club de Belo Horizonte. Este logro le daría argumentos definitivos para ser considerado en solitario como el máximo referente de la historia del Galo.

La competencia que enfrenta Hulk es de altísimo nivel. Su rival en la historia reciente es Ronaldinho, quien en 2013 le dio al Mineiro su única e histórica Copa Libertadores, después de haber cosechado elogios en los estadios de Europa por sus acrobacias con el balón. A su vez, Reinaldo es una leyenda indiscutible del club que ostenta el impresionante récord de máximo goleador del Galo con 255 tantos.

Por su parte, Hulk es el mayor artillero del siglo XXI del Mineiro, acumulando 134 goles en 283 partidos jugados. Además, en su palmarés con el club se destacan un prestigioso Brasileirao en 2021, la Copa de Brasil y una Supercopa. Aunque la Copa Sudamericana es el segundo torneo en importancia de la región, los aficionados ven el potencial del título para elevar el estatus del atacante.

Para muchos seguidores, este título continental sería la pieza que falta en el legado de Hulk. “si ganamos la Copa Sudamericana, creo que Hulk se coronará como el mayor ídolo de nuestra historia”, dice a la AFP Vinícius França, un profesional en marketing deportivo de 25 años apasionado por Mineiro.

Para otros como Tiago França Louvera, un analista financiero de 28 años, la superioridad de Hulk ya es un hecho consumado e indiscutible. “Si Atlético gana la Copa Sudamericana, será solo un paso más, un pequeño detalle para convertirlo en el mayor ídolo de la historia, aunque para mí ya lo es, pero lo rematará con broche de oro”.

Fuente: AFP