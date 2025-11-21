Izquierdoz, sobre la final ante Atlético Mineiro: “Ya hemos sorteado rivales muy importantes”

En conferencia de prensa este viernes, el zaguero de 37 años afirmó: “Entiendo que tenemos un rival con mucha jerarquía, muy importante, pero que ya hemos sorteado también rivales muy importantes y creo que una de las virtudes de este equipo es saber adaptarse a cada situación”.

Izquierdoz compartió su visión del plantel antes del trascendental encuentro, destacando el compromiso de sus compañeros, diciendo que ve al equipo “muy compenetrado, muy metido, con el objetivo muy claro en la cabeza” y destacó que para muchos de sus compañeros será su primera final y “el partido más importante de su carrera”.

Al ser consultado sobre la final de la Sudamericana de 2013, donde Lanús se impuso al brasileño Ponte Preta con él en la defensa, explicó que ve en el equipo actual “la mismas ganas y la misma ilusión” que en aquella gesta, donde también debieron vencer a rivales de peso.

En la actual edición, el Granate —que busca el bicampeonato— se impuso en su grupo (dejando atrás a Vasco da Gama) y posteriormente eliminó a Central Córdoba en octavos de final, a Fluminense en cuartos de final y Universidad de Chile, en semifinal.

Sobre el ‘Galo’, Izquierdoz destacó la calidad del plantel y su cuerpo técnico, destacando la calidad invidual de sus jugadores y sus “muy buenas individualidades”, así como a su entrenador, el argentino Jorge Sampaoli, sobre quien dijo que “tiene una idea muy clara y la sabe transmitir a sus jugadores”.

Anticipando el desarrollo del juego, el zaguero comentó: “Enfrentamos un gran rival, no tenemos dudas de que va a ser una gran final”, opinó, y anticipó que “ganará el que pueda demostrar sus virtudes dentro del campo y tenga menos equivocaciones”.

Finalmente, el defensor destacó el esfuerzo de los aficionados de Lanús que viajaron hasta Asunción para la final de este sábado y el apoyo que el equipo ha recibido durante todo el torneo: “Es hermoso ver la caravana de micros (buses) que salió para acá. Ellos tienen la misma ilusión que tenemos nosotros”.

