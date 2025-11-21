Pellegrino: “Sabemos la dificultad que implica el rival, pero tenemos ilusión”

El técnico argentino destacó la evolución del equipo a lo largo del torneo: “Estamos con mucha ilusión porque hemos ido avanzando en esta copa junto con el nivel del equipo, todas las dificultades que hemos ido teniendo las hemos ido superando y llegamos a esta final con uno de los mejores rivales que nos podía tocar”.

Pellegrino insistió en la motivación del plantel frente al desafío: “Sabemos la dificultad que tiene el rival pero, sobre todo, tenemos ilusión porque mi equipo siempre los desafíos que ha tenido por delante ha mostrado ganas de crecer y eso es lo que siento de cara al partido de mañana”.

Pellegrino señaló que Lanús ha ido “de menos a más” en la Sudamericana, experimentando una mejora tanto “a nivel futbolístico y a nivel de mentalidad”. En ese sentido, resaltó la ambición de sus dirigidos: “Llegamos con ilusión de hacer el mejor partido posible, de poder ser nosotros mismos, de que podamos sacar nuestro juego”, expresó, y destacó “el hambre de mejorar y de crecer” de sus jugadores.

El estratega anticipó que ambos equipos intentarán imponer la filosofía de juego que los llevó hasta la final. Pellegrino adelantó que buscará anular el peligroso juego ofensivo del ‘Galo’ en el decisivo encuentro. “Somos dos equipos que tenemos una idea clara de cómo queremos hacer las cosas”, subrayó, y destacó que, con toda la información disponible sobre cada equipo, es muy difícil que uno logre sorprender a su rival en esta instancia.

Finalmente, consultado sobre los factores externos, el técnico resaltó que la humedad y el clima serán elementos a los que deberán adaptarse con rapidez, ya que pueden tener un impacto importante en el desarrollo del juego.

Fuente: EFE