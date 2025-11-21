Junior Alonso y la final ante Lanús: “Tenemos la posibilidad de hacer historia”

Alonso enfatizó la trascendencia del encuentro: “Tener de nuevo la posibilidad de hacer historia es muy importante para mí y para el equipo. Lo más importante será hacer un gran trabajo para lograr el objetivo”, señaló el defensor paraguayo.

Consultado sobre la dolorosa final de la Libertadores de 2024, en la que Mineiro cayó por 3-1 ante Botafogo a pesar de haber tenido superioridad numérica, el defensor mencionó que en aquella instancia el equipo “no se supo adaptar”: “En aquella final nosotros preparamos una cosa, a los 30 segundos pasó otra, y no nos supimos adaptar a lo que pasó. Cometimos errores y perdimos la final, es así de simple”, expresó.

“Sabemos que no los podemos volver a cometer. Es una final y tenemos que estar concentrados los 90 minutos, desde el inicio hasta el final. Entender que si acontece alguna cosa tenemos que adaptarnos lo más rápido posible”, añadió.

El zaguero se refirió además a la particularidad de disputar una final en Asunción, su ciudad natal, lo que convierte al encuentro en un momento especial: “Es un partido muy importante porque estoy en mi país, un estadio que conozco muy bien”.

Sobre el rival, el central paraguayo opinó que Lanús es un conjunto “difícil” y que obligará al equipo brasileño a mantenerse “totalmente enfocado y concentrado”: “Tenemos que enfocarnos en el proceso, en el partido, en el rival”, añadió.

Si bien destacó la importancia de la pelota parada y la fortaleza del conjunto argentino en ese aspecto, Alonso finalizó expresando que el ‘Galo’ tiene “plena confianza” de poder lograr el objetivo de quedarse con el título continental.