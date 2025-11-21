Sampaoli no descarta a Alan Franco para la final y destaca la regularidad de Lanús

El técnico argentino detalló el estado del jugador, que sintió una molestia durante el duelo de su selección ante Nueva Zelanda: “Su lesión no es una lesión tan invalidante”, explicó Sampaoli al ser consultado por Franco, que está en duda para el encuentro tras haber sentido una molestia en la zona de la cadera durante el duelo del pasado martes entre Ecuador y Nueva Zelanda. “Si está para jugar, jugará, no tengo dudas de eso”, añadió, al tiempo que aclaró que si no estuviera en condiciones, su ausencia le haría perder al equipo capacidad de recuperación del balón pero no implicaría una modificación estructural del equipo. “La realidad es que mañana será evaluado y se comprobará si está para jugar o no”, concluyó el técnico argentino.

Lea más: Junior Alonso y la final ante Lanús: “Tenemos la posibilidad de hacer historia”

Sampaoli dedicó tiempo a analizar a su rival, destacando que su principal preocupación es la regularidad que ha demostrado el argentino Lanús a lo largo de todo el torneo: “Lanús hoy llega merecidamente a esta instancia por consolidación colectiva. Lo mas importante que tiene este equipo es la regularidad en su funcionamiento”, opinó, mientras que resaltó el nivel del delantero Rodrigo Castillo y el zaguero José Canale y la experiencia de Eduardo Salvio, ex del Atlético Madrid y Benfica.

Consultado por la importancia del duelo de este sábado para el ‘Galo’, el entrenador enfatizó que se trata de un “partido determinante para el club”: “Hay muchas cosas que dependen mucho de este resultado. Nos jugamos mucho mañana”, consideró. “Queremos que el club haga historia con la Sudamericana y haremos todo lo posible para que así sea”, agregó, sobre la posibilidad de conquistar por primera vez en su historia este torneo continental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El DT señaló que la victoria ofrece la posibilidad de “revertir un año de mucha inestabilidad” y, además, otorgaría el cupo directo para la próxima Copa Libertadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, Sampaoli dijo tener mucha fe en sus jugadores y subrayó que su equipo juega “para la alegría de la gente”: “Tenemos la necesidad y la prioridad de luchar hasta el final para darles una alegría después de un año que no fue el mejor y seguramente este título podría darles un final de año con mucha alegría”, concluyó.