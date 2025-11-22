Mineiro de Hulk y Lanús de Salvio van por el trono de la Copa Sudamericana

El Galo busca sumar a su camiseta una nueva insignia regional, después de la Copa Libertadores que conquistó en 2013, un hito que tuvo como guía al mítico Ronaldinho Gaúcho. Aquel logro, impulsado por uno de los mayores astros del fútbol, expandió el nombre del club albinegro de Belo Horizonte, tradicionalmente opacado por los gigantes de Rio de Janeiro y Sao Paulo. Por su parte, Lanús, con el talentoso extremo Eduardo Salvio como estandarte, aspira a magnificar su imagen, trascendiendo la etiqueta de “club pequeño y tradicional”. La capital paraguaya ha sido invadida por miles de hinchas granates, quienes no dudaron en realizar viajes de 15 horas en autobús desde Buenos Aires, complementados por vuelos privados.

Dólares vs. la familia granate

Si logra imponerse a Lanús, el Mineiro escalará al exclusivo podio de los equipos brasileños que han ganado tanto la Libertadores como la Sudamericana, junto a Inter de Porto Alegre y Sao Paulo. Miembro del G-12 (los clubes más populares y exitosos del país del jogo bonito), el Galo se ha consolidado como protagonista en los principales torneos continentales de los últimos años. Esto se debe a importantes inversiones económicas, en sintonía con los grandes de Brasil, lo que explica su poderío.

Una curiosa paradoja es que su mayor refuerzo en años, el delantero Hulk, llegó como jugador libre en 2021. Ese mismo año, el exjugador del Porto fue clave para que el equipo ganara el Brasileirao después de 50 años, asegurándose un lugar en el corazón de los “torcedores”. Ellos lo ven como el mayor ídolo junto a Ronaldinho y esperan que gane su primer título continental. Esto es una espina clavada tras perder la Libertadores del año pasado ante Botafogo.

Actualmente, el Mineiro ostenta una de las plantillas más caras de Brasil, valorada en unos 97 millones de dólares según el portal Transfermarkt. La inminente implementación de un fair play financiero en la liga pondrá a prueba el dominio brasileño en Libertadores y Sudamericana, en el futuro cercano. “La diferencia de Brasil” con los demás países de la región “es lo económico, la posibilidad de los equipos brasileños de tener la chance de contratar jugadores que vengan de Europa”, reconoció el entrenador del Galo, Jorge Sampaoli, en una conferencia de prensa el viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Lanús, el camino al éxito no se construye a base de dólares, sino de pertenencia y formación. Sin grandes inyecciones de capital, la plantilla se nutre de jugadores con ADN Granate, como Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz, Marcelino Moreno y Lautaro Acosta. Todos ellos surgieron de la cantera de este club de barrio y, tras desarrollar sus carreras en el exterior, han retornado a casa. Con más de 30 años, estos cuatro referentes buscan que Lanús se una al selecto grupo de seis equipos que más veces han conquistado esta copa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto a ellos, se encuentran pesos pesados como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda en esa lista de campeones múltiples. “Lanús se vive todo el tiempo, es un club de barrio, una familia”, dijo Izquierdoz en la previa. La mística del club de barrio choca contra el músculo financiero brasileño en la gran final de Asunción.

Historial de destacados de la Copa Sudamericana

Fuente: AFP