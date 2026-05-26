Olimpia, entre la clasificación y el plus económico

Con 10 puntos, Olimpia lidera el Grupo G, contra 7 del Vasco da Gama y Audax Italiano, su rival de turno, al que le había derrotado en Chile por 2-0. En la última colocación se encuentra Barracas Central, con 3.

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El partido de la sexta y última fecha de la Copa Sudamericana entre franjeados y los “tanos” se desarrollará en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

En este certamen, los primeros de cada llave avanzan de manera directa a los octavos de final. Los ubicados en el segundo lugar disputan un repechaje por la continuidad contra los ubicados en el tercer puesto de la Copa Libertadores.

En el torneo, que tiene como eslogan La Gran Conquista, la recompensa por victoria es de 125.000 dólares, inferior a los US$ 340.000 otorgados en La Gloria Eterna por los tres puntos.

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En Decano les ganó a sus tres adversarios de su serie, Audax Italiano, Barracas Central y Vasco da Gama. A los dos primeros de visitante, y al conjunto carioca de local.

El objetivo franjeado es cerrar con un triunfo el muy buen semestre, que comprende la obtención del título del torneo Apertura local, más la actuación en el campo internacional, hasta aquí satisfactoria.

Gustavo Vargas, en defensa, y el habilidoso Romeo Benítez, en el mediocampo, serían las novedades en el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez.

El duelo contará con la conducción arbitral del uruguayo Gustavo Tejera. Su compatriota, Andrés Cunha, estará a cargo del VAR. Las entradas oscilan entre 40.000 y 300.000 guaraníes.