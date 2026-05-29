Millonaria “fiebre de inversiones” de Santiago Peña justo antes de asumir

En un lapso de apenas ocho meses y contrarreloj antes de su llegada al Palacio de López, Santiago Peña realizó millonarios movimientos financieros. Así lo revelan los registros bancarios analizados por la Contraloría General de la República (CGR). Los papeles exponen que, inmediatamente después de las internas del 18 de diciembre de 2022 y tras las generales del 30 de abril de 2023, el entonces candidato “invirtió” G. 4.050 millones en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA).

Llamativamente, el 60% de este imponente flujo de capital fue a parar a las arcas de la entonces Financiera Ueno (hoy Ueno Bank). Aunque el ente de control evitó fiscalizar a fondo este periodo clave escudándose en la “imposibilidad legal”, la coincidencia temporal de los movimientos con los picos más intensos de la campaña electoral resulta, como mínimo, sugestiva.

Días después de internas

La mayor inyección de capital efectuada por Peña ocurrió apenas nueve días después de coronarse ganador en las internas del Partido Colorado. El informe remitido por Ueno Bank –entidad ligada al Grupo Vázquez, presidido por Federico Miguel Vázquez– confirma que el 27 de diciembre de 2022 el flamante candidato colocó G. 1.800 millones de una sola vez, divididos en seis CDAs de G. 300 millones cada uno.

Esta colosal colocación no fue un hecho aislado porque se sumó a otros G. 300 millones “invertidos” previamente el 25 de noviembre de 2022 en la misma financiera, cuyo principal accionista era entonces socio comercial de Peña en la firma Ueno Holding Saeca.

La fiebre inversionista no paró. El 13 de abril de 2023, en plena campaña proselitista y a días de las elecciones generales, Peña volvió a aparecer con otra inyección de G. 300 millones en Ueno. Para ese momento, el candidato ya acumulaba G. 2.400 millones depositados exclusivamente en esa entidad, fondos que terminó declarando al asumir el mando el 31 de agosto de 2023.

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Más fondos tras generales

Una vez asegurado el sillón presidencial en los comicios generales, el esquema de inversiones de Peña migró a otras entidades. El 1 de junio de 2023, en carácter de presidente electo y en plena transición, recibió mediante transferencia otro CDA por valor de G. 1.000 millones constituido en Interfisa Banco. Esta inversión había sido emitida apenas 24 horas antes a nombre de Ueno Casa de Bolsa, también vinculada a socios del mandatario hasta abril de 2025.

El broche de oro antes de la banda presidencial se remonta al 13 de agosto de 2023, apenas dos días antes de asumir el cargo. A través de la misma Ueno Casa de Bolsa SA, Peña adquirió otro CDA, esta vez del Banco Continental, por G. 650 millones. El depósito se había estructurado el 9 de agosto de ese año. Toda esta ingeniería financiera de última hora fue finalmente plasmada en su declaración jurada de bienes.

Una estrecha vinculación

Las millonarias colocaciones en plena campaña no son el único rastro de la estrecha relación comercial entre el Presidente y el Grupo Vázquez. Los registros oficiales revelan que el 13 de mayo de 2024 Ueno Bank –parte de ese conglomerado– le otorgó a Peña dos créditos simultáneos por más de G. 3.548 millones. El primero fue un salvavidas en moneda extranjera de US$ 300.000 (unos G. 2.248 millones al cambio de la época) para financiar la construcción de su lujosa residencia de verano en San Bernardino. Al momento del préstamo, la mansión ya estaba en fase de amoblamiento y diseño interior. El segundo desembolso, de G. 1.300 millones, terminó utilizando para constituir otro CDA por G. 1.500 millones dentro del propio Ueno Bank. El trasfondo más grave de toda esta ligazón comercial es que, tras la asunción de Peña, Ueno Bank se convirtió en el principal imán de los fondos del Estado. De un modesto depósito público inicial de G. 70.000 millones, en septiembre de 2023, pasó a absorber US$ 246,9 millones en moneda extranjera y G. 3,58 billones en moneda nacional al cierre de abril de este año.