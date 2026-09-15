São Paulo vs. Boca Juniors hoy: hora, formaciones y TV en vivo

São Paulo y Boca Juniors definen hoy el segundo boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El Tricolor paulista de Carlos Miguel Coronel y Damián Bobadilla recibe al Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro en la revancha de los cuartos de final. La serie está a favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena luego del triunfo 1-0 en La Bombonera.

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Brasileños y argentinos juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Morumbí de la ciudad de São Paulo. El vencedor de la llave mide al ganador de Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe, que chocan en la antesala: a las 19:00, en el São Januario de Río de Janeiro. Hace una semana, igualaron sin goles en el Campín de Bogotá.

São Paulo vs. Boca Juniors: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 Horas

Brasil: 21:30 Horas

Uruguay: 21:30 Horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú : 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia : 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

São Paulo vs. Boca Juniors: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

São Paulo vs. Boca Juniors: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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La formación de São Paulo vs. Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026

Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano.

DT: Dorival Junior.

La formación de Boca Juniors vs. São Paulo en la Copa Sudamericana 2026

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

DT: Rodolfo Arruabarrena.