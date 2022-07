Experiencia y pasión tras la gloria

Los bicampeones de la prueba más importante del deporte motor nacional, Víctor “Itor” Galeano y Diego Fabiani (2013 y 2016) encabezan el equipo “naranja” con el Skoda Fabia R5, que tiene también a dos grandes deportistas y experimentados del Chaco como integrantes, Blas Zapag (p) y Federico García, quienes estarán con un auto similar en busca de la gloria para el Supra Rally Team.

El líder natural del equipo, Blas Zapag, comentó sobre esa nueva oportunidad de participar del rally chaqueño y mencionó: “Realmente emocionado, en un momento dado el equipo no participaba, tuvimos la baja de nuestro piloto Agustín (Alonso) y realmente me sentí un poco triste por no participar porque creo que este es el evento más importante de todo lo que es el automovilismo en Paraguay. se prendió Itor (Víctor Galeano), está usando el auto de Agustín y ahí se genera mucha expectativa por eso, Itor es viejo baqueano, tiene dos Transchaco Rally, hay mucho que prever en este tema, en realidad siempre digo el Chaco te elige, pero vamos a entrar con todas las ganas, para lo que yo hago que es el Cross Country es mi palo, me encantan los caminos complicados, entiendo que al final no van a sacar ninguno de los tramos complicados, porque esa es la esencia del del Chaco, esos caminos “Meno” son muy aburridos y entro con muchas ganas”.

Sobre sus experiencias anteriores y su participación esta versión especial por el 50 aniversario del TCR, Zapag mencionó: “El último Transchaco de 2019 me fue muy bien, estuve en un momento dado en segundo lugar de la carrera, después tuvimos un inconveniente. Y bueno nos quedamos, pero realmente a los 57 años, me siento emocionado y con muchas ganas. Vamos a encarar con todo, con la mayor seriedad, tenemos una gran familia así como lo es Copetrol, con un montón de amigos, creo que son como 30 camionetas que nos apoyan, es puro amor a la camiceta. Creo que es una de las experiencias más lindas, a parte del Dakar que tuve la oportunidad de participar también”.

Premios imperdibles

Hoy inicia una serie de promociones en la estación Copetrol de Mariscal López y San Martín, donde los fanáticos del rally podrán acceder a interesantes premios. Con la compra mínima de 100.000 guaraníes de Supra 95 Aditivada, los clientes podrán hacer girar la ruleta digital y ganar premios como: vales de descuentos en cargas de combustibles, kits de accesorios del Supra Rally Team y hasta un ploteado del auto con el que competirán en la carrera.