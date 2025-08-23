Rally del Paraguay: Se arma la fiesta mundialista en Itapúa

Pese a la pequeña lluvia que se tuvo este sábado por Encarnación, el Parque de Asistencias siguió su curso de armado y ubicación de los equipos frente al Centro Cívico de la ciudad, también conocido como el Sambódromo.

Los principales equipos del Mundial de Rally están presentes en esta décima fecha del calendario WRC, que inaugura a nuestro país dentro del campeonato del mundo. Toyota Gazoo Racing WRT, Hyundai World Rally Team y M-Sport Ford ya están instalados en lo que será el epicentro de la carrera, con una Costanera que luce su mejor gala para recibir a los “invitados” de lujo.

Con la casa ya dispuesta para la fiesta solo se aguarda por quienes le pondrán “música” con el rugir de los motores y la diversión al histórico fin de semana que se viene en nuestro país. Con la ausencia confirmada del boliviano Marco Bulacia Wikilson, la nómina de anotados queda en 47 tripulaciones, de las cuales 22 son locales.

Este sábado ya tuvimos a los primeros pilotos arribando a nuestro país, como el sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2) y el francés Adien Fourmaux (Hyundai Rally1).

El primero llegó a Asunción y rápidamente ya se trasladó a Encarnación, admirando el recibimiento en el aeropuerto Silvio Pettirossi y compartiendo en sus redes sociales de una manera jocosa y a su estilo, el viaje que le cupo realizar en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Por su parte, el piloto de Hyundai estuvo en la casa central de Automotor, representante de la marca surcoreana, compartiendo una charla con nuestro compatriota Fau Zaldívar, el jefe del equipo Pablo Marcos, periodistas e invitados especiales.