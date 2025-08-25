WRC-Rally del Paraguay: Apretando tuercas

Con la incursión de varios equipos nacionales y extranjeros, hoy culminaron las pruebas libres privadas (Sunday y Monday Test) previstas en el programa oficial del Rally del Paraguay, cuya primera edición evidentemente empieza a acaparar toda la atención local e internacional.

Por un lado, algunas tripulaciones ya optaron por formar parte de las mismas ayer, en la zona de General Artigas, y otras hoy, en Nueva Alborada; como así también, en otras localidades del departamento de Itapúa (Colonias Unidas); que como es sabido, precisamente ofrece innumerables opciones de tramos con muchas variantes de piso, entre otras peculiares características propias del lugar, desde el punto de vista técnico, que sin lugar a dudas, servirán –y con más razón para los foráneos que las desconocen– a los efectos de buscar la mejor puesta a punto de sus máquinas.

Repitieron las pruebas en la jornada de hoy el piloto sueco Oliver Solberg y el polaco Kajetan Kajetanowicz, quienes nuevamente compartieron un espacio que será verdaderamente inolvidable para los fanáticos que se acercaron a los test.

Por otro lado, hoy los equipos oficiales del Campeonato Mundial de Rally (WRC): Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport y M-Sport Ford, empezaron a desempacar los Rally1, que partieron desde Bélgica y llegaron a nuestro país días atrás para la histórica cita mundialista, demostrando como siempre la gran infraestructura que manejan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los mecánicos, ingenieros y demás dependientes empezaron a apretar todas las tuercas posibles, de cara a lo que serán las pruebas libres oficiales (shakedown) del jueves, que se llevarán a cabo en Trinidad (4,9 km).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Paraguay es tierra del Mundial

Para mañana y el miércoles están estipuladas las recorridas controladas a los tramos (recce), que se disputarán durante las tres etapas del viernes, sábado y domingo, respectivamente.