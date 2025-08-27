En Encarnación se respira aire del Mundial de Rally

Un momento maravilloso e histórico esta viviendo el país y en especial el departamento de Itapúa con el inicio de las actividades relacionadas al Rally del Paraguay. Tanto Encarnación y las ciudades vecinas visten sus mejores galas para recibir a una nueva fecha del Mundial de Rally, la décima y que significa además el debut de Paraguay en una cita mundialista.

El Parque de Asistencia, ubicado frente al Centro Cívico de la ciudad, comenzó a recibir desde esta mañana a los fanáticos del deporte motor, para observar de cerca las máquinas que estarán en carrera desde el viernes y hasta el domingo.

Mientras las tripulaciones cumplen con la segunda jornada de recorrida de los tramos, para levantar sus respectivos apuntes, el público fue poblando cada vez más la zona especialmente preparada para los fanáticos.

Buena organización, mucho orden y limpieza, sensación de seguridad en el lugar y los alrededores, son aspectos positivos que rodean a este rally, además de un hermoso clima y un paisaje estupendo con la Costanera y el río de frente.

Hasta donde la organización pudo recabar datos de los “visitantes” y habituales competidores del WRC, todos se mostraron muy sorprendidos, especialmente por la hospitalidad y el respeto con los que fueron recibidos. También quedaron maravillados por los paisajes que bordean los tramos de carrera y el estado de los caminos.

En una próxima entrega, más de las actividades de este miércoles en lo que respecta al primer Rally del Paraguay.