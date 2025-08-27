ABC Motor

En Encarnación se respira aire del Mundial de Rally

Incesante el movimiento este miércoles en la ciudad de Encarnación, cabecera del Rally del Paraguay, tras la habilitación al público de la zona para fanáticos, el cual permite al público apreciar de cerca a los autos que correrán la décima fecha del Mundial.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 13:16
El Hyundai Rally1 del belga Thierry Neuville, actual campeón del mundo de rally, pasando frente al icónico cartel del ingreso a Encarnación, este miércoles.
El Hyundai Rally1 del belga Thierry Neuville, actual campeón del mundo de rally, pasando frente al icónico cartel del ingreso a Encarnación, este miércoles.

Un momento maravilloso e histórico esta viviendo el país y en especial el departamento de Itapúa con el inicio de las actividades relacionadas al Rally del Paraguay. Tanto Encarnación y las ciudades vecinas visten sus mejores galas para recibir a una nueva fecha del Mundial de Rally, la décima y que significa además el debut de Paraguay en una cita mundialista.

Los aficionados observan los trabajos en la carpa de Toyota Gazoo Racing, en la zona para los fanáticos del rally.
Los aficionados observan los trabajos en la carpa de Toyota Gazoo Racing, en la zona para los fanáticos del rally.

El Parque de Asistencia, ubicado frente al Centro Cívico de la ciudad, comenzó a recibir desde esta mañana a los fanáticos del deporte motor, para observar de cerca las máquinas que estarán en carrera desde el viernes y hasta el domingo.

Maravillosa vista aérea del Parque de Asistencias del Rally del Paraguay.
Maravillosa vista aérea del Parque de Asistencias del Rally del Paraguay.

Mientras las tripulaciones cumplen con la segunda jornada de recorrida de los tramos, para levantar sus respectivos apuntes, el público fue poblando cada vez más la zona especialmente preparada para los fanáticos.

Buen despliegue policial y militar en los alrededores del Parque de Servicios, la Costanera y los tramos de la carrera.
Buen despliegue policial y militar en los alrededores del Parque de Servicios, la Costanera y los tramos de la carrera.

Buena organización, mucho orden y limpieza, sensación de seguridad en el lugar y los alrededores, son aspectos positivos que rodean a este rally, además de un hermoso clima y un paisaje estupendo con la Costanera y el río de frente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Llegando desde Asunción y en familia, para disfrutar del Primer Rally del Paraguay, un recuerdo que quedará por siempre para estos pequeños aficionados.
Llegando desde Asunción y en familia, para disfrutar del Primer Rally del Paraguay, un recuerdo que quedará por siempre para estos pequeños aficionados.

Hasta donde la organización pudo recabar datos de los “visitantes” y habituales competidores del WRC, todos se mostraron muy sorprendidos, especialmente por la hospitalidad y el respeto con los que fueron recibidos. También quedaron maravillados por los paisajes que bordean los tramos de carrera y el estado de los caminos.

Hermosas postales de los tramos que fueron captados durante la recorrida de las tripulaciones este miércoles.
Hermosas postales de los tramos que fueron captados durante la recorrida de las tripulaciones este miércoles.

En una próxima entrega, más de las actividades de este miércoles en lo que respecta al primer Rally del Paraguay.

Enlace copiado