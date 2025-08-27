Por un rally memorable: Paraguay es Mundial

Desde este jueves a partir de las 9:01, nuestro país pasará a integrar la rica historia del Mundial de Rally, cuando parta el primer auto en el shakedown en Trinidad, las pruebas libres oficiales del primer Rally del Paraguay.

El momento más esperado, soñado y anhelado por décadas ahora se convierte en una bella, pero a la vez desafiante realidad, que requiere de un cierre magnífico para que podamos decir misión cumplida y por muchos años más del WRC en casa.

El tramo de Trinidad, de 4.920 metros, que sera transmitido en vivo a más de 200 países y para una audiencia cercana a los 50 millones, pone en marcha oficialmente al Rally del Paraguay, en lo que respecta a su parte competitiva. Si bien los tiempos de los entrenamientos oficiales no suma en la clasificación, será de vital importancia para quienes pisan por primera vez la tierra roja del rally paraguayo.

Encontrar la mejor puesta a punto de las máquinas y una lectura cercana a la perfección es la tarea de las tripulaciones para salir con buen resultado el domingo, en la misma zona donde hoy se inicia esta primera historia de Paraguay en el WRC.

Cercano al mediodía de hoy, luego de que los pilotos oficiales del Rally1 culminen sus tres pasadas, tendremos una idea de cómo podría presentarse el rally en sus tres etapas de carrera, desde mañana y hasta el domingo.

Los del WRC2 foráneos tuvieron más kilómetros de pruebas en dos días completos, pero habrá que salir airosos mañana del primer tramo si tienen planeado “ponerle palo a la rueda” a nuestros representantes, quienes están con el cuchillo entre los dientes por dejar muy en alto a Paraguay.

Hoy se cierra la jornada con la partida ceremonial en el Sambódromo, con actividades desde las 16:30 y que se extiende hasta poco después de las 20:00, con un carnaval de invierno, el DJ Indio Rubio y el gran cierre de Tierra Adentro.

Los aficionados copan Itapúa

Es impresionante el movimiento de aficionados en el departamento de Itapúa cuando aún resta un día para el inicio del Rally del Paraguay, en su parte netamente competitiva.

Si bien ya hace unos días los fanáticos de deporte motor fueron llegando hasta el sur del país, ayer el número de personas y vehículos se triplicó e inclusive ya comenzó a afectar el normal movimiento vehicular de la ciudad.

Para hoy se estima que el grueso de quienes desean ser partícipes del debut de Paraguay en el Mundial de Rally ya estará ingresando a los tramos, atendiendo a que solamente hasta las 12:00 del mediodía de hoy se puede cumplir con ese cometido.

Los organizadores esperan llegar a los 200.000 aficionados distribuidos en las tres jornadas, desde mañana y hasta el domingo, en los tramos y el autódromo Alfredo Scheid de Capitán Miranda, escenario que tendrá actividad mañana y el sábado.

Buen comportamiento

El éxito de Rally del Paraguay pasa en un gran porcentaje por la seguridad en los tramos, una situación que estará en la atenta mirada de las autoridades del WRC. El respeto es un punto clave para que todo salga bien y que nuestro país quede en la consideración de las tripulaciones y el público.