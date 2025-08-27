Piden mucha prudencia para quienes llegan a Encarnación para el Mundial de Rally

La subinspectora de la Patrulla Caminera, Vanesa Llanes, comentó que desde esta mañana comenzaron a llegar muchos vehículos de espectadores para lo que será el Mundial de Rally. Solicitó mucha prudencia y cuidado para los visitantes y comentó que 100 oficiales se encuentran ordenando el tránsito en puntos específicos de entrada y salida a la ciudad.