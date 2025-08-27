Piden mucha prudencia para quienes llegan a Encarnación para el Mundial de Rally

La presencia del Mundial de Rally convoca a muchísima gente que ya está llegando desde este miércoles a la ciudad de Encarnación, donde se espera una gran afluencia de público durante el desarrollo de la competición automovilística.
“Estamos esperando mayor afluencia de gente para el transcurso de la tarde y noche, así como mañana por la mañana”, comentó la subinspectora de la Patrulla Caminera, Vanesa Llanes.
A renglón seguido expresó: “Solicitamos prudencia y la conciencia por sobre todas las cosas. Tuvimos mucha afluencia de vehículos ingresando a la ciudad de Encarnación. Nosotros estamos prestos a este servicio y para ello 100 inspectores están en la ruta organizando la circulación en los distintos cruces, entras y salidas a la ciudad”.
Para finalizar, recomendó a los conductores tener a mano sus documentos pertinentes, así como la del vehículo. “Recalcamos las medidas de seguridad como el uso del cinturón de seguridad y que los menores de 0 a 5 años deben ir en la silla para bebés”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Mundial de Rally: ingreso “masivo” de turistas a Paraguay comenzaría mañana
El peaje en Trinidad estará liberado desde el jueves 28 de 06:00 hasta las 18:00. “De igual forma, tendremos esta liberación del peaje el domingo 31, de 06:00 a 18:00″.