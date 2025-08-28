Rally del Paraguay: Ansiada jornada de shakedown y ceremonia de partida

Los equipos oficiales Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport y M-Sport Ford, aprovecharon el día desde muy temprano para realizar todos los ajustes necesarios en sus Rally1, de tal manera a tener el primer contacto con suelo guaraní y a partir de ahí, delinear las diferentes estrategías para la competencia del fin de semana, basadas principalmente en la mejor puesta a punto que será trascendental por las innumerables variables de piso con los que cuenta el séptimo departamento de nuestro país

El piloto galés Elfyn Evans, que lidera la tabla de posiciones del certamen, al mando de su Toyota GR Yaris Rally1, fue el primero en partir esta mañana desde el Service Park, ubicado en la Costanera de Encarnación, rumbo a Trinidad, donde se vivieron las primeras emociones de la fecha mundialista con el paso de las potentes máquinas sobre un tramo de 4,9 kilómetros.

Fue escoltado por Kalle Rovanpera y Sébastien Ogier, sus compañeros dentro del equipo nipón, quienes le siguen en el orden de las posiciones en las cuales se encuentran actualmente en la tabla de posiciones.

Los paraguayos Fau Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2) y Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2), también fueron incluidos en la nómina y tuvieron más kilómetros arriba de sus autos, con el que competirán en la categoría WRC2.

En otro aspecto, las actividades en el epicentro de la carrera continuarán hoy con más firmas de autógrafos de los protagonistas a los aficionados, entrevistas entre otras.

Y el plato fuerte será la ceremonia de partida, que se pondrá en marcha a las 19:00, con números artísticos, fuegos artificiales y el público que podrá vivir una experiencia inolvidable a orillas del Río Paraná, en el Sambódromo, con el paso de los autos por la rampa y el tan acostumbrado saludo de las tripulaciones, que ojalá se lleven esta noche un memorable recuerdo de este momento único en el debut de Paraguay en el WRC.