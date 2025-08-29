Rally del Paraguay: Kalle Rovanperä lidera tras la primera etapa

El Rally del Paraguay tiene su primer ganador de etapa y se trata del dos veces campeón del mundo (2022 y 2023), el finlandés Kalle Rovanperä (24 años), luego de una jornada complicada, cambiante y de mucho “aprendizaje” para los pilotos del Mundial, que por primera ocasión aceleraron en suelo guaraní.

El piloto de Toyota inició la jornada ganando el primer tramo, aunque no estaba muy conforme porque se encontró con “saltos muy violentos que golpeaban los coches”, según sus declaraciones. El francés Adrien Fourmaux lograba ganar el segundo sector cronometrado, aunque no fue suficiente para desbancar al finés.

El piloto de Hyundai siguió empujando y en la tercera especial lograba mejor registro de Kalle para asumir la punta de la carrera. En el autódromo de Capitán Miranda, Adrien fue el más veloz y amplió su diferencia sobre Rovanperä a 4,1 segundos, para ir a la asistencia cerrando el primer rulo de este viernes.

En el segundo segmento de la etapa, Fourmaux sostuvo la punta hasta el penúltimo tramo, donde se encontró con una piedra en el camino y cedió nuevamente el primer lugar a Kalle, terminando el día como líder, a 7,1 segundos del francés, mientras que la tercera plaza fue para el estonio Ott Tänak (Hyundai), a 7,6 segundos del ganador del día.

Diego tercero y Fau, quinto

Los paraguayos mejor clasificados en este primer día del Rally del Paraguay son Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar, el primero con Toyota GR Yaris Rally2 y el segundo con un Skoda Fabia RS Rally2. Diego llegó a liderar inclusive la categoría WRC2 al cierre del primer rulo del día, pero luego fue cediendo ante la experiencia de los rivales europeos.

El francés Yohan Rossel (Citroën) cerró la jornada en primer lugar, a 9,1 segundos de Nikolay Gryazin y 10,3 de nuestro compatriota Diego Domínuez Bejarano. La cuarta plaza es de Robert Virves y en quinto lugar está Fau Zaldívar.

En la clasificación le siguen Oliver Solberg (a 16,5 segundos) y luego ya aparecen los nacionales Augusto Bestard, Migue Zaldívar, Gustavo Saba, Franco Pappalardo, Miki Zaldívar, Thiago Weiler y Lucho Ortega.