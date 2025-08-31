ABC Motor

Rally del Paraguay: Fau Zaldívar estuvo a la altura y sube al podio en la WRC2 Challenger

Paraguay debutó con tremendo éxito como sede del Mundial de Rally y, no lo hizo solo como organizador, sino también compitiendo y demostrando que tenemos pilotos muy talentosos. El compatriota Fau Zaldívar tuvo uno de sus mejores rallys del Mundial y fue en casa, terminando 11 en la general, cuarto en la WRC2 y segundo en la WRC2 Challenger, otro motivo de orgullo para el país.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 14:59
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, quedaron segundos en la WRC2 Challenger, cuartos en la WRC2 y undécimo en la general WRC, un resultado magnífico en el Rally de Paraguay.
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian, quedaron segundos en la WRC2 Challenger, cuartos en la WRC2 y undécimo en la general WRC, un resultado magnífico en el Rally de Paraguay.Gustavo Machado

El estreno de Paraguay en el Mundial de Rally no podía ser de la mejor manera, con una estupenda carrera, sin reparos ni comentarios negativos y una definición infartante. A todo esto se suma la participación de nuestros representantes, que dejaron muy bien parado al deporte nacional.

El Rally del Paraguay nos dio por primera vez la posibilidad de ver en casa a nuestros representantes mundialistas como Diego Domínguez Bejarano y Fau Zadívar. Si bien Diegui no pudo completar la carrera, mientras estuvo mostro la garra guaraní y peleó con los mejores.

Fau, por su parte, cuando logró poner a su Skoda Fabia RS en óptimas condiciones, empezó a demostrar que está al nivel de los mejores del mundo, quedando en cuatro oportuidades al borde de ganar un tramo, solo impedido por Oliver Solberg y Nikolay Gryazin.

El mejor fin de semana para Zaldívar, con un resultado que quedará para la historia, ser el piloto nacional mejor clasificado en el primer Rally del Paraguay. Fau y el argentino Marcelo der Ohannesian estuvieron a la altura de las exigencias y como “tripulación” local mostraron de que están hechos los sudamericanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una mención también muy especial a todos los pilotos paraguayos que se sumaron a esta gran fiesta del automovilismo mundial, quienes también cumplieron el sueño de ser mundialistas, aunque sea por un solo fin de semana.

Miki Zaldívar y el argentino Rubén García suben a lo más alto del podio de la Copa de Maestros WRC2 FIA.
Miki Zaldívar y el argentino Rubén García suben a lo más alto del podio de la Copa de Maestros WRC2 FIA.

Otro que se lleva la gloria y sube a lo más alto del podio es Miki Zaldívar, junto al argentino Miguel García, como ganadores de la categoría Copa de Maestros WRC2 de la FIA, por delante de Lucho Ortega/Leoanrdo Suaya (ARG) y Blas Zapag/Enrique Fratta. Salud a los Masters paraguayos.

Enlace copiado