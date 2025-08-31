Rally del Paraguay: La ceremonia de premiación, paso a paso

La organización del Rally del Paraguay escogió un maravilloso y emblemático lugar para llevar a cabo la primera ceremonia de premiación del Rally del Paraguay, nada más y nada menos que las ruinas de la Misión Jesuíticas Guaraní de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO.

La ceremonia de premiación seguirá, estrictamente, los siguientes pasos, así que a estar atentos a la transmisión en estos horarios: El coche ganador se coloca en la plataforma situada delante del podio.

14:17 – Entrevista con WRC TV.

14:19 – Ceremonia del podio del WRC (en directo por televisión).

• Los tres primeros pilotos y el representante del equipo deben esperar detrás de las ruinas hasta que se les llame para subir al podio.

• Himnos nacionales para el piloto ganador y el fabricante.

• Entrega de premios.

• Champán.

• Fotos de grupo en el podio.

• Se invita al equipo ganador a acercarse a la torre fotográfica para hacerse una foto con los premios y la medalla de la FIA.

14:26 – Fin de la retransmisión en directo por televisión.

14:31 – Entrega de ponchos a los tres equipos ganadores del WRC.

• Encuentro con los equipos: equipo ganador, pilotos que han quedado en segundo y tercer lugar y TP.

14:41 – Trofeo Forum8 al mayor número de victorias de etapa en el WRC2

• Entrevista con el ganador del Trofeo Forum8

14:45 – Podio del WRC2

• Los tres primeros pilotos y el representante del equipo esperarán detrás de las ruinas hasta que se les llame para subir al podio (lo más probable es que el premio WRC3 Challenger también se entregue en este momento).

• Himno nacional para el piloto ganador.

• Entrega de premios.

• Champán.

• Fotos de grupo en el podio.

14:58 – Ceremonia WRC2 Challenger (si no está entre los tres primeros del WRC2).

• Los ganadores esperarán detrás de las ruinas hasta que se les llame al podio.

15:03 – Ceremonia de la WRC2 Masters Cup.

• Los ganadores esperarán detrás de las ruinas hasta que sean llamados al podio.

15:08 – Ceremonia del WRC3.

• Los ganadores esperarán detrás de las ruinas hasta que sean llamados al podio.

15:16 – Ceremonia del RC4.

• Los ganadores esperarán detrás de las ruinas hasta que sean llamados al podio.

15:16 – FIN