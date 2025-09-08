Karting-Argentina/Buenos Aires: Épico triunfo de Tony Pugliesi

Tony cerró la jornada con una victoria memorable que tuvo de todo: largó desde la “pole position”, pasó a estar 4° durante la carrera; y luego remontó hasta pasar a liderar nuevamente el pelotón. Posterior a eso volvió a quedar 4° tras un adelantamiento de los tres primeros. Sin embargo, a solo dos vueltas para el final y tras una espectacular maniobra superó a los tres de adelante y acabó en el primer lugar. En las tres mangas anteriores a la final quedó P1, P1 y P4, logrando así sumar valiosos puntos por el citado trofeo.

De esta manera, Pugliesi se perfila a cerrar un brillante año, ya que viene siendo el campeón defensor luego de haberse coronado en el “Trofeo de Otoño”, que se desarrolló en la primera mitad del año. Nuestro compatriota compite en la Argentina con el equipo Zaffaroni, uno de los más destacados de la modalidad.

La siguiente carrera será en octubre, por el Campeonato Nacional de Karting de nuestro país, para luego retornar a la Argentina. En su agenda además está el Sudamericano de Karting Rotax, en Ecuador, y la “Gran Final Argentina RMC”, apuntando a la Final Mundial en Catar, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre, respectivamente.

